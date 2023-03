Netflix, Prime Video oder Disney+: Streaming in HD ist mit dem Fire TV Stick von Amazon kein Problem!

Den Fire TV Stick von Amazon gibt es derzeit reduziert zu kaufen!

Die Idee von einem gemütlichen Heimkino in den eigenen vier Wänden wird für viele immer interessanter. Dafür braucht es natürlich ein gutes Streaming Gerät, mit dem man Zugriff auf diverse Streaming Dienste hat.

Ganz gemütlich auf der Couch sitzen und Zugriff auf Tausende von Filmen und Serien zu haben? Das ist mit dem Fire TV Stick gar kein Problem! Aktuell könnt ihr euch ihn zum Bestpreis von 33,99€ beim Hersteller Amazon günstig schnappen. Hier erfährt ihr natürlich alles über Benutzung sowie technische Details des Geräts!

Was kann der Fire TV Stick von Amazon?

Der reduzierte Fire TV Stick bietet euch bis zu 50% leistungsstärkeres Streaming!

Die einfache Antwort: ziemlich viel! Mit dem Streaming Gerät von Amazon habt ihr Zugang zu Netflix, Prime Video, Disney + und Co. Das coole hierbei ist, dass ihr für ausgewählte Titel dieser Plattformen einen kristallklaren Klang garantiert bekommt. Durch den umfassenden Dolby Atmos Klang werdet ihr regelrecht in die Welt des jeweiligen Films oder Serie reingezogen. Ihr könntet also bei der Schlacht um Minas Tirith in Herr der Ringe an vorderster Front stehen!

Was mir persönlich auch sehr an dem Fire TV Stick gefällt, ist das kompakte und unauffällige Design. Man kann das Streaming Gerät ganz einfach an den HDMI-Anschluss auf der Rückseite des Fernsehers anschließen und verbinden. Auch falls ihr euren Fire TV Stick mal auf Reisen mitnehmen möchtet, ist das aufgrund der Größe gar kein Problem!

Wenn ihr euch allgemein zu Liebhabern von Amazon Smart Home Geräten zählt, dann habe ich gute Nachrichten für euch: Der Fire TV Stick ist auch mit Alexa kompatibel. Hierfür müsst ihr einfach die Sprechtaste gedrückt halten, um Inhalte mit eurer hübschen Begleitung Alexa suchen zu können. Alexa sucht dann für euch nach den passenden Filmen oder kann die Lautstärke stummschalten.

Natürlich haben Prime-Mitglieder einen kleinen Vorteil und können noch mehr aus dem Streaming Produkt rausholen. Wenn ihr Prime habt, könnt ihr auch beliebte Sender wie Eurosport Player, Startplay und viele mehr hinzufügen. Der Vorgang ist sehr einfach gestaltet, da ihr für den Anschluss weder Kabel noch eine zusätzliche App benötigt.

Die Einrichtung des Fire TV Sticks ist, wie ihr auf dem Bild erkennen könnt, wirklich super leicht!

Aber auch allgemein werden euch die Inhalte leicht zugänglich gestaltet. Der Fire TV Stick hat eine sehr benutzerfreundliche Startseite, in der ihr die unterschiedlichen Streaming Anbieter ganz einfach durchforsten könnt. Es werden euch wirklich viele Sender vorgeschlagen. Hier gibt es Tausende Titel zur Auswahl! Ihr könnt sogar auch Songs von Diensten wie Amazon Music oder Spotify streamen.

Sportfans aufgepasst: Mit dem Fire TV Stick könnt ihr auch Live- und Free-TV verfolgen. Somit seid ihr stets auf dem neusten Stand was live Sportübertragungen angeht!

Gönnt euch also jetzt den Fire TV Stick zum aktuellen Bestpreis von 33,99€!