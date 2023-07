Nach 13 Jahren: Netflix bringt extrem beliebte Fantasy-Reihe zurück - und das gleich im Doppelpack

Auch die restlichen Bücher von C.S. Lewis könnten jetzt verfilmt werden.

Für viele Kids der 2000er sind die "Chroniken von Narnia"-Filme ein wichtiger Teil der Kindheit. Seitdem der letzte Teil "Die Reise auf der Morgenröte" 2010 erschien, gab es aber nicht viel Neues zur beliebten Fantasy-Buchserie. Zumindest bis jetzt, nun sind nämlich gleich mindestens zwei neue Filme in Arbeit – und die werden wohl direkt bei Netflix erscheinen.

Netflix schließt Deal über mindestens 2 Narnia-Filme ab

2018 hat Netflix sich die Rechte für die Verfilmung der Narnia-Reihe gesichert. Wie The New Yorker jetzt berichtet, hat der Streamingservice nun zwei neue Filme der Fantasy-Reihe in Auftrag gegeben. Die Regie und das Drehbuch übernimmt Greta Gerwig.

Zuletzt hatte sie Regie beim Barbie-Film geführt, der schon am 20. Juli 2023 erscheint:

Wie Gerwig erklärt, wiolle sie nach Barbie nicht unbedingt noch einen Film über ein Spielzeug machen. Bei ihren Projekten geht es ihr darum, dass sie persönlich daran interessiert ist:

Es müsste etwas sein, was mich vollkommen abholt, das sich so anfühlt, als würde es bis ins Mark gehen.

Wann kommen die neuen Naria-Filme von Netflix?

Viel mehr ist über die neuen Narnia-Filme aktuell allerdings noch nicht bekannt, auch ein Releasezeitraum steht noch aus. Sie dürften sich also vermutlich noch in einer frühen Planungsphase befinden. Zwar ist auch die Besetzung noch nicht bekannt, wir dürften aber vermutlich davon ausgehen können, dass wir den Cast der früheren Filme diesmal nicht oder nur in Cameo-Rollen wiedersehen. Damals waren unter anderem Tilda Swinton, James McAvoy oder Ben Barnes dabei.

Auch ob es bei den zwei Filmen bleiben wird, ist noch nicht sicher. Immerhin beinhaltet der Deal zwischen Gerwig und Netflix "mindestens" zwei Filme – hier wird wohl der Erfolg für Netflix maßgeblich entscheiden. Immerhin hat die Narnia-Trilogie aus "Der König von Narnia", "Prinz Kaspian von Narnia" und "Die Reise auf der Morgenröte" zusammen rund 1,6 Milliarden US-Dollar eingenommen.

Auch wenn die IMDb-Wertungen mit durchschnittlich 6,5 von 10 Punkten ein wenig durchwachsener ausfallen, war die Reihe also finanziell eindeutig ein Erfolg.

