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Neu für PS5: Das nächste große Soulslike-Rollenspiel 2026 gibt es jetzt schon günstiger!

Dieses Action-Rollenspiel für PS5 könnte schon durch sein kreatives Setting eines der Highlights des Soulslike-Genres werden. Jetzt könnt ihr es euch schon vor dem Release günstiger sichern!

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GamePro Deals
28.06.2026 | 13:17 Uhr


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Dieses Action-Rollenspiel könnte eines der großen Soulslike-Highlights des Jahres werden. Dieses Action-Rollenspiel könnte eines der großen Soulslike-Highlights des Jahres werden.

Das Spiel, das zumindest gute Chancen hat, der nächste große Soulslike-Hit des Jahres 2026 zu werden, könnt ihr euch aktuell bereits günstiger im Angebot schnappen – und das, obwohl es erst am 13. Oktober erscheint. Bei Amazon bekommt ihr die PS5-Version des Action-Rollenspiels schon jetzt 20 Prozent günstiger im Vergleich zum UVP. Die Version für Xbox Series X könnt ihr ebenfalls schon vorbestellen, für diese zahlt ihr jedoch den normalen Preis:

Soulslike-Rollenspiel für PS5 schon vor Release günstig sichern!

Natürlich bekommt ihr bei Amazon auch die übliche Preisgarantie, was bedeutet, dass ihr automatisch den besten Preis bezahlt, falls das Spiel vor dem Release noch günstiger werden sollte. Dasselbe gilt allerdings auch für MediaMarkt und Saturn, wo ihr das Spiel ebenfalls bereits vorbestellen könnt, und zwar genauso günstig:

Mit Säbel und Gewehr: Das ist das neue Soulslike-RPG-Highlight!

Video starten 1:34 Valor Mortis: Das düstere First-Person-Souls mit spannendem Frankreich-Setting kommt diesen Herbst

Es geht hier um Valor Mortis, das nächste Spiel der Ghostrunner-Macher. Dabei handelt es sich um ein First-Person-Soulslike, in dem ihr einen wiederauferstandenen napoleonischen Soldaten spielt und euch durch eine alternative Version Europas im 19. Jahrhundert kämpft. In dieser hat nicht nur ein lang andauernder Krieg, sondern auch eine mysteriöse Seuche den Kontinent ruiniert und viele seiner Bewohner in skurril mutierte Monster verwandelt.

Neues Action-Rollenspiel-Highlight für PS5 im Angebot sichern!

Von dieser Seuche seid ihr zwar auch selbst betroffen, doch bei euch wirkt sie sich anders aus und verleiht euch übernatürliche Kräfte, die ihr im Spielverlauf immer weiter ausbauen könnt. Daneben setzt Valor Mortis stark auf Kämpfe mit dem Säbel, bei denen ein komplexes System aus Paraden, Ausweichmanövern und Spezialattacken für Komplexität sorgen soll. Zudem dürft ihr die Schusswaffen der Zeit benutzen, wobei ihr oft in einer Hand den Säbel und in der anderen die Schusswaffe führt.

In Valor Mortis kämpft ihr mit dem Säbel und Schusswaffen aus der First-Person-Perspektive. In Valor Mortis kämpft ihr mit dem Säbel und Schusswaffen aus der First-Person-Perspektive.

Allein schon das Setting und das Artdesign machen Valor Mortis einzigartig im Soulslike-Genre und zu einer willkommenen Abwechslung, doch auch das Gameplay macht bislang einen starken Eindruck. Falls die Entwickler auch noch die Story gut hinbekommen, die sich um eine große Verschwörung drehen und historische Figuren mit Horror- und Dark-Fantasy-Elementen mischen soll, könnte es zu einem der Action-Rollenspiel-Highlights des Jahres werden.

Valor Mortis jetzt für PS5 günstiger sichern!
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