Valor Mortis: Das düstere First-Person-Souls mit spannendem Frankreich-Setting kommt diesen Herbst

Falls ihr mehr über die historischen Ereignisse der Napoleonischen Kriege lernen wollt, dann ist Valor Mortis wahrscheinlich der falsche Anlaufpunkt: Denn das Action-Soulslike präsentiert eine übernatürliche Neuerzählung der Ereignisse. Und das aus der Ego-Perspektive!

Im neuen Trailer aus der iii-Initiative gibt es neue Umgebungen, neue Waffen, Parkour-Mechaniken und einen neuen Boss zu sehen.

Valor Mortis erscheint schon im Herbst 2026 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.