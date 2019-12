Neues Bioshock ist offiziell in Arbeit, aber es wird noch lange dauern

Publisher Take Two-Interactive hat angekündigt, das unter dem internen Label 2K ein neues Entwicklerstudio eröffnet wurde. Das trägt den Namen Cloud Chamber und kümmert sich ganz offiziell um einen neuen Teil der beliebten Bioshock-Reihe (via BusinessWire).

Nach etlichen Gerüchten ist eine Fortsetzung um Rapture & Co. zwar keine große Überraschung, aber nun ist es tatsächlich bestätigt. Die Führung übernimmt dabei Kelley Gilmore, die bereits 22 Jahre in der Gaming-Branche unterwegs ist und an über 40 Spiele-Releases beteiligt war.

Zu ihrem Team gehören auch mehrere Entwickler, die bereits an den bisherigen Bioshock-Spielen gearbeitet haben. Das Unternehmen hat zwei Standorte in San Francisco und Montreal, Kanada.

Wann kommt das nächste Bioshock?

So wie es aussieht, steckt das Spiel noch in den Kinderschuhen. Laut der offiziellen Pressemitteilung wird der nächste Teil der Reihe für "die nächsten Jahre" in Entwicklung sein. Bis es also handfeste Infos oder gar Bilder zu sehen gibt, könnte es noch eine ganze Weile dauern. Diese Woche stehen mit den The Game Awards und einer State of Play aber gleich zwei Möglichkeiten an, bei denen es vielleicht einen ersten Teaser geben könnte.

Das erste Bioshock erschien 2007 für die Xbox 360. Es folgten Bioshock 2 und Bioshock: Infinite, inklusive umfangreichen Story-DLCs. Während Teil 1 und 2 in der versunkenen Stadt Rapture angesiedelt waren, schickte uns Infinite in die fliegende Metropole Columbia. In beiden Szenarien setzte sich die Story mit schwierigen Utopien auseinander.

Ken Levine, der Creative Director der ersten drei Teile, ist nicht mit an Bord. Dieser hat mittlerweile sein eigenes Studio Ghost Story Games gegründet und arbeitet an einem bisher unangekündigtem Projekt.

Welche Ideen und Vorstellungen habt ihr für ein neues Bioshock?