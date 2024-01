Neue Joy-Con Controller für Switch erscheinen bald: Rosa Peach-Version jetzt bei Amazon vorbestellen

Am gleichen Tag wie Princess Peach: Showtime! erscheinen auch neue Joy-Con Controller für Nintendo Switch.

Am 22. März erscheinen die Joy-Con Controller für Nintendo Switch in der neuen Farbe Pastell-Rosa. Bei Amazon könnt ihr sie jetzt schon vorbestellen, zum Preis von 74,99€. Auch bei anderen Händlern wie beispielsweise bei MediaMarkt und bei Saturn sind die neuen Joy-Cons schon aufgetaucht, allerdings noch nicht bestellbar. Direkt bei Nintendo wiederum liegt der Preis momentan bei 79,99€. Bei Amazon seid ihr derzeit also am besten dran.

Übrigens bietet Amazon eine Preisgarantie für Vorbesteller: Falls die Joy-Con Controller vor dem Release also noch günstiger werden, bezahlt ihr automatisch den besseren Preis.

Gibt es etwas Besonderes an den rosa Joy-Cons?

Einfarbige Joy-Con Sets waren bislang eine Seltenheit.

Technische Unterschiede zu früheren Joy-Con Controllern gibt es natürlich nicht, neu ist nur die Farbe. Diese ist aber immerhin schon insofern etwas Besonderes, als es bislang kaum einfarbige Joy-Con Sets. Mit Ausnahme der grauen Joy-Con Controller und des einen oder anderen Sets, das es nur im Bundle mit besonderen Editionen der Nintendo Switch gibt, sind alle Sets zweifarbig.

Die Farbe Pastell-Rosa gab es hingegen zuvor schon bei Joy-Con Controllern, aber eben nur für den linken Joy-Con im Set mit einem rechten in Pastell-Gelb. Dieses Set kostet bei Amazon mit 64,89€ gerade übrigens ein gutes Stück weniger:

Princess Peach: Showtime! erscheint ebenfalls am 22. März

Die neue Variante der Controller gibt es übrigens nicht ohne Grund. Sie erscheint zu Ehren von Prinzessin Peach, die mit „Princess Peach: Showtime!“ ebenfalls am 22. März ihr erstes eigenen Switch-Spiel bekommt. Auch dieses könnt ihr natürlich bereits vorbestellen, der Preis liegt bei 59,99€:

Bei Princess Peach: Showtime! handelt es sich um einen wilden und knallbunten Mix verschiedener Genres. Peach versucht darin, eine Theateraufführung gegen angreifende Schurken zu verteidigen. Je nachdem, in welches Kostüm sie schlüpft, ändert sich ihre Rolle und das gesamte Gameplay. Beispielsweise spielt sie eine Schwertkämpferin, eine Detektivin und eine Konditorin. Hier erfahrt ihr mehr:

