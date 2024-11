LEGO-Adventskalender 2024 im Amazon-Angebot: Star Wars, Harry Potter & mehr jetzt sichern!

Die LEGO-Adventskalender liefern euch neben Figuren auch passende weihnachtliche Szenen dazu.

Update vom 20. November: So langsam wir die Zeit knapp, falls ihr euch die neuen LEGO Adventskalender 2024 noch rechtzeitig bis zum 1. Dezember sichern wollt. Der LEGO Star Wars Adventskalender ist bei Amazon sogar bereits ausverkauft, ihr könnt ihn aber noch direkt im LEGO Store bekommen. Der LEGO Harry Potter Adventskalender ist zwar noch bei Amazon verfügbar, aber jetzt teurer als im Oktober:

Ein paar der anderen LEGO Adventskalender sind hingegen noch immer stark reduziert und teils sogar noch günstiger geworden, vor allem der LEGO Spider-Man Adventskalender ist mit 46 Prozent Rabatt jetzt ein echtes Schnäppchen:

Originalmeldung vom 7. Oktober:

Die neuen LEGO Adventskalender 2024 sind schon erschienen und jetzt ist eine hervorragende Gelegenheit, sie sich rechtzeitig zu sichern. Bei Amazon gibt es nämlich gerade mehrere Varianten günstig im Sonderangebot. Besonders stark reduziert sind ausgerechnet die beliebtesten Modelle zu den Franchises Star Wars, Harry Potter und Spider-Man. Hier findet ihr die Übersicht über die Kalender:

Angesichts des jetzt schon günstigen Preises macht es wenig Sinn, noch bis Ende November zu warten, ob die LEGO-Adventskalender vielleicht noch ein paar Euro günstiger werden. Das gilt desto mehr, als manche Kalender schon vorher ausverkauft sein könnten. Insbesondere die beliebten Star Wars- und Harry Potter-Kalender sowie der besonders günstige LEGO City-Kalender könnten vergleichsweise schnell weg sein.

Für alle, die bereits nach Geschenken für Harry Potter-Fans Ausschau halten, haben wir übrigens noch eine besondere Empfehlung. bei Amazon ist nämlich gerade auch das LEGO-Set mit Dobby dem Hauselfen reduziert.

Was bietet der LEGO Harry Potter Adventskalender?

Der Harry Potter-Adventskalender lässt euch mit vielen der bekannten Figuren in Hogwarts Weihnachten feiern.

Der neue LEGO Harry Potter Adventskalender bietet acht Figuren in Winter-Outfits, darunter etwa Harry, Draco Malfoy und Dumbledore, sowie sechzehn andere Modelle, von der Festtafel bis hin zu Statuen für alle vier Häuser. Das Beste ist dabei, dass sich der Kalender aufklappen lässt und dann eine festliche Szene in der großen Halle mit riesigem Weihnachtsbaum zeigt, in die sich die enthaltenen Figuren und Gegenstände perfekt einfügen.

Was bietet der LEGO Star Wars Adventskalender?

Der LEGO Star Wars Adventskalender 2024 schickt euch mit Luke Skywalker und Leia auf den Eisplaneten.

Der LEGO Star Wars-Adventskalender bietet einige der populärsten Charaktere wie Luke Skywalker, Prinzessin Leia und Ahsoka Tano. Auch zahlreiche Mini-Modelle vom X-Wing über den AT-AT Walker bis hin zum Millennium Falcon sind enthalten. Wie auch der Harry Potter-Kalender kann er ausgeklappt werden und zeigt dann eine Schneelandschaft auf dem Eisplaneten Hoth, bekannt aus Episode 5: Das Imperium schlägt zurück.

Weitere neue LEGO-Adventskalender 2024 bei Amazon, besonders beliebt und günstig ist derzeit der LEGO City-Kalender:

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht halten wir euch stets über die spannendsten Neuerscheinungen und die besten Sonderangebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung auf dem Laufenden. Hier ein paar Beispiele: