Neue Pokémon-Controller: Jetzt stilvollen Joy-Con-Ersatz für Nintendo Switch kaufen

Das Hori Split Pad Compact für Nintendo Switch ist jetzt in einem neuen Look verfügbar: Das Gamepad, das eine Alternative zu den Joy-Con Controllern im Handheld-Modus ist, könnt ihr jetzt in zwei verschiedenen Versionen mit Pokémon-Design bekommen. Die Version mit Pikachu ist in hellen Farben gehalten, die zweite Variante ist dunkler und bildet einen breit grinsenden Gengar ab. Beide kosten 59,99€:

Was bietet das Hori Split Pad Compact?

Das Hori Split Pad Compact ist als Ersatz für die Joy-Con Controller gedacht und ein von Nintendo offiziell für die Switch lizenziertes Produkt. Im Vergleich zu den Joy-Cons verfügt es über eine deutliche bessere Ergonomie (wenn auch nicht so gut wie beim Split Pad Pro, siehe unten). Außerdem bietet es ein traditionelles Steuerkreuz, eine Turbo-Funktion und zusätzliche, frei programmierbare Buttons auf der Unterseite.

Das Hori Split Pad Compact hat aber auch Nachteile gegenüber den Joy-Con Controllern. So fehlt neben HD-Rumble und dem NFC-Kontaktpunkt zum Einlesen von Amiibos auch die Bewegungssteuerung. Ihr könnt das Hori Split Pad Compact also beispielsweise nicht wie die Joy-Con Controller losgelöst von der Konsole für Sportspiele wie Ring Fit Adventure oder Nintendo Switch Sports verwenden.

Für große Hände: Hori Split Pad Pro

Spieler*innen mit großen Händen, die vor allem aufgrund der Ergonomie einen Ersatz für die Joy-Con Controller suchen, sollten nach wie vor lieber zum Hori Split Pad Pro anstatt zur Compact-Version greifen. Das Split Pad Pro ist breiter und bietet richtige Griffe, die dafür sorgen, dass ihr auch im Handheld-Modus lange Gaming-Sessions ohne verkrampfte Hände durchhaltet. Das Hori Split Pad Pro ist schon länger auf dem Markt und in vielen verschiedenen Varianten verfügbar, darunter auch Pokémon-Versionen. Hier eine Auswahl: