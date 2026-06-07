Xbox Series X25 enthüllt: Neue Limited Edition-Konsole sieht aus als käme sie direkt aus dem Jahr 2001

So sieht die Limited Edition aus.

Während des Xbox-Showcase' wurde eine neue Special Edition der Xbox Series X enthüllt, über die sich alle freuen dürften, die sich ein bisschen Nostalgie ins Wohnzimmer holen wollen. Das Design ist nämlich eine Hommage an die originale Xbox, die 2001 erstmals erschien, beziehungsweise in Deutschland dann im Folgejahr.

Hier könnt ihr euch im Trailer selbst ein Bild von der neuen Hardware machen:

1:21 Neues Series X-Design erinnert an die ersten Tage der Xbox

Autoplay

Das ist die Xbox Series X25

Die Konsole hört auf den Namen Xbox Series X25, angelehnt an die 25-jährige Konsolengeschichte und kommt mit 1 TB. In Sachen Formfaktor bleibt es beim "Kühlschrank", auch auf das plastische "X" der ersten Konsole müsst ihr verzichten.

Dafür kommt die X25 in schick durchsichtig grüner Farbe und das kleine Logo leuchtet auf. Ihr sollt außerdem noch ein paar Überraschungen entdecken können, als Dankeschön an die Fan-Community.

Wann erscheint die Xbox Series X25? Die neue limitierte Edition der Microsoft-Konsole erwartet euch noch dieses Jahr im November.

Den passenden kabellosen Controller im grün-durchsichtigen Look gibt es natürlich auch gleich dazu. Bei diesem ist auch die Rückseite samt Tür des Batteriefachs transparent. Dazu gibt's dort noch ein weißes X-Logo. Die ABXY-Buttons sind komplett in den klassisch bunten Farben grün, blau, gelb und rot gehalten.

Im Xbox-Showcase war jede Menge los. Weitere Highlights sowie die Übersicht aller Ankündigungen findet ihr in unseren Artikeln:

Wie steht es um den Preis und die Vorbestellung? Infos zu Preis und Preis und Vorbestellung gibt es derzeit noch nicht. Hier müsst ihr euch also noch ein wenig gedulden. Zumindest soll es hierzu aber bald mehr geben. Bisher wissen wir nur, dass beides bei ausgewählten Händlern verfügbar sein wird. Den Controller gibt's übrigens dazu sowie separat.

Jetzt seid ihr gefragt: Was sagt ihr zu diesem Design? Werdet ihr euch die Konsole holen? Und habt ihr eine originale Xbox besessen und noch Erinnerungen daran?