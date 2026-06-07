Gears of War E-Day: Xbox zeigt erstes Gameplay, sperrt die PS5 aus und verrät den Release

Gears of War: E-Day kommt nur zwei Wochen nach GTA 6 – und bleibt wohl Xbox-exklusiv.

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Jusuf Hatic
07.06.2026 | 19:23 Uhr

Gears of War: E-Day verrät endlich sein Launchdatum – Xbox-exklusiv. Gears of War: E-Day verrät endlich sein Launchdatum – Xbox-exklusiv.

Das Xbox Games Showcase am 7. Juni begann standesgemäß mit der Enthüllung von Gears of War: E-Day – dem schon lange antizipierten Prequel der legendären Shooter-Serie.

Der Ausblick zeigte uns dabei fünf Minuten ungeschnittenes In-Game-Material aus dem (mutmaßlichen) Einstieg in das Spiel. Und endlich gab es ein offizielles Release-Datum: Gears of War: E-Day kommt am 06 Oktober 2026.

Gears of War: E-Day – Unreal Engine 5 in blutiger Pracht

In dem Trailer selbst ist der Einfluss der Unreal Engine 5 zu sehen, die erstmals in der GoW-Serie zum Einsatz kommt. Zumindest der blutigen Kamera nach zu urteilen dürfte auch das Gemetzel in ordentlicher Pracht auflaufen:

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Die Xbox-Kehrtwende beginnt mit Gears of War: E-Day

Eine kleine Überraschung gab es zum Abschluss des Trailers, denn neben dem Veröffentlichungsdatum ließ der Xbox Games Showcase auch verlauten, dass Gears of War: E-Day Xbox-exklusiv sein wird.

Das ist nicht nur eine Kehrtwende vom ursprünglichen Plan, auch für die PlayStation 5 zu erscheinen, sondern auch das erste Anzeichen der angekündigten Xbox-Strategie der neuen Chefin Asha Sharma:

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E-Day – das E steht für "Emergence" – schickt uns vierzehn Jahre vor die Handlung vom ursprünglichen Gears of War.

Marcus Fenix und Dom Santiago müssen sich hier der Ankunft einer für sie neuen Bedrohung stellen, denn das Prequel ist das chronologisch erste Mal, dass die Locust-Horde aus dem Untergrund hervorbricht.

Damit verspricht das Spiel des Entwicklerstudios The Coalition zumindest auch einen potenziellen Einstieg für Neulinge zum Franchise.

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Genre: Shooter

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