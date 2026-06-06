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Xbox Games Showcase 2026 findet morgen statt: Start-Uhrzeit, Spiele, Leaks und mehr im Live-Ticker

Auch in diesem Jahr hält Microsoft im Rahmen des Summer Game Fests einen großen Showcase ab, bei dem neben Updates für bereits angekündigte Spiele auch komplett neue Titel enthüllt werden dürften.

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Tobias Veltin
06.06.2026 | 18:00 Uhr

Hier bekommt ihr alle Infos zum Xbox Games Showcase 2026. Hier bekommt ihr alle Infos zum Xbox Games Showcase 2026.

Auch im Jahr 2026 wird Microsoft wieder einen großen Gaming-Showcase im Juni abhalten und dabei sowohl Updates zu bereits angekündigten Spielen präsentieren, als auch komplett neue Titel enthüllen.

Im Anschluss widmet man sich einem neuen Titel ganz ausführlich: Gears of War: E-Day. Wir begleiten die Show mit einem Live-Ticker.

Live-Ticker zum Xbox Games Showcase 2026

Samstag, 06.06.2026

18:00 Uhr

Hallo zusammen und willkommen zu unserem Live-Ticker zum Xbox Games Showcase 2026! In knapp 25 Stunden geht es los, die wichtigsten Infos vorab bekommt ihr aber schon jetzt weiter unten im Artikel. Ich mache euch den Ticker-Tobi und freue mich schon sehr auf die Show!

Die wichtigsten Infos zum Xbox Games Showcase 2026

  • Datum: 07. Juni 2026 (Sonntag)
  • Uhrzeit: 19 Uhr deutscher Zeit
  • Länge: Eine Laufzeit der Show ist noch nicht bekannt, allerdings gibt es Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren. Und die zeigen, dass der Showcase vermutlich etwa 2 Stunden dauern wird.

Wo kann ich den Xbox Showcase sehen? Microsoft überträgt den Livestream zum Showcase unter anderem auf den offiziellen Youtube- und Twitch-Kanälen des Unternehmens.

Gears of War: E-Day Direct im Anschluss

Unmittelbar nach dem Xbox Games Showcase wird ein langerwarteter Titel ausführlich vorgestellt. Nach der Ankündigung von Gears of War: E-Day vor zwei Jahren war es sehr ruhig um das Action-Spiel geworden.

In diesem Jahr dürften Microsoft und Entwickler The Coalition nun endlich einen ganzen Schwung an Infos im Gepäck haben – und vermutlich erstes offizielles Gameplay und einen finalen Release-Termin enthüllen.

Hier könnt ihr euch nochmal den Reveal-Trailer aus dem Jahr 2024 anschauen:

Video starten 2:20 Gears of War: E-Day - Prequel zum Xbox-Klassiker mit actionreichem Cinematic-Trailer angekündigt

Was könnte auf dem Xbox Games Showcase gezeigt werden?

Ganz traditionell macht Microsoft aus den Themen für den Showcase ein großes Geheimnis. Fest steht allerdings schon jetzt: Zur neuen Konsole mit dem Projektnamen Project Helix wird es nichts zu sehen oder hören geben.

Der Fokus liegt also komplett auf Spielen. Ein Titel ist dabei auch bereits bestätigt, obwohl dessen Release kürzlich erst auf 2027 verschoben wurde:

Neben kompletten Neuankündigungen, die sich natürlich schwer prognostizieren lassen, gibt es auch einige bei den Microsoft Games Studios in Entwicklung befindliche Titel, zu denen sehr wahrscheinlich neues Material, Trailer oder Release-Termine gezeigt werden könnten. Darunter beispielweise:

Die Erfahrungen vergangener Showcases zeigen in jedem Fall, dass es einige Spiele zu sehen geben wird. Der im Xbox-Bereich so gut vernetzte Windows Central-Journalist Jez Corden erwartet das auch in diesem Jahr. In einem aktuellen Artikel spricht er von einem "Content-Berg".

Er vermutet, dass wir "einen der besten Xbox Showcase-Events seit Jahren erleben" werden. Man darf also gespannt sein.

Und jetzt seid ihr dran: Welche Spiele und Ankündigungen hofft ihr auf dem Xbox Games Showcase 2026 zu sehen?

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