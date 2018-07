Der Juli ist zur Hälfte rum, die saisonale Spiele-Ebbe geht langsam aber sicher zurück. In dieser Woche erscheinen wieder dutzende Spiele, doch was lohnt sich?

Wir zeigen euch nicht nur alle Neuveröffentlichungen dieser Woche, sondern geben euch auch Kaufempfehlungen.

Die Highlights der Woche - Diese Spiele solltet ihr auf dem Schirm haben

In dieser Woche sticht ein Spiel heraus, das gar nicht in den digitalen Stores erscheint.

Sonic Mania Plus erscheint am Dienstag, den 17. Juli nämlich ausschließlich als 30 Euro teure Retail-Version für PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Die Plus-Version bietet gegenüber Sonic Mania einige Extras. Darunter zwei neue spielbare Charaktere (Mighty und Ray), neugestaltete Level, einen optimierten Schwierigkeitsgrad der Bossgegner und mehr.

Sonic Mania Plus ist geeignet für Fans von Sonic und allen Neueinsteigern, die begreifen wollen, warum der blaue Igel so berühmt ist. Sonic Mania ist ein gelungener Spagat zwischen Retro und Neuinterpretation. In unserem Test hat Sonic Mania 80 Punkte kassiert.

Mothergunship ist ein weiteres Highlight und landet am 17. Juli auf der PS4 und der Xbox One und dürfte wohl alle Roguelite-Fans ansprechen, die auch etwas für First Person-Shooter übrig haben.

In zufallsgenerierten Räumen ballert ihr euch durch futuristische Raumschiffe und bastelt euch nebenbei in einem umfangreichen Crafting-System eure eigenen Waffen.

17 neue Games für PlayStation 4

PS4-Fans bekommen zahlreiche neue Spiele, darunter viele kleinere Indiespiele für den kleinen Geldbeutel.

Mothergunship - 17.7.

Mugsters - 17.7.

Blacksea Odyssey - 17.7.

Chicken Assassin: Reloaded 17.7.

The Path of Motus - 17.7.

Race Arcade - 17.7.

Frost - 17.7.

Gene Rain - 17.7.

Hopalong: The Badlands - 17.7.

Hungry Shark World - 17.7.

Ice Cream Surfer - 17.7.

Super Dungeon Tactics - 17.7.

Mooseman - 18.7.

Gotcha Racing 2nd - 19.7.

Guts and Glory - 19.7.

Touhou Genso Wanderer Reloaded - 20.7.

Abenteuerzeit: Piraten der Enchiridion - 20.7.

5 neue Games für Xbox One

Microsoft hüllt sich bislang noch in Schweigen und listet bislang kaum Neuveröffentlichungen in dieser Woche. Das kann sich aber noch ändern und wir gehen stark davon aus, dass mehr als diese Handvoll Games erscheint.

Mothergunship - 17.7.

The Long Reach - 17.7.

Mooseman - 17.7.

Frost - 19.7.

Abenteuerzeit: Piraten der Enchiridion - 19.7.

17 neue Games für Nintendo Switch

Die Switch ist in dieser Woche mit 17 neuen Releases wieder mit am stärksten vertreten. In Zukunft will Nintendo die Spieleflut sogar noch ankurbeln und strebt bis zu 30 Spiele im eShop pro Woche an.

Hand of Fate 2 - 17.7.

Mugsters - 17.7.

Vertikal Strike 18.7.

Mooseman - 18.7.

Animal Rivals - 18.7.

Star Story - 19.7.

Lost Phone Stories - 19.7.

Frost - 19.7.

Tanzia - 19.7.

Arcade Archives City CONNECTION - 19.7.

ACA NEOGEO League Bowling - 19.7.

Starship Avenger - 19.7.

Heroki - 20.7.

Abenteuerzeit: Piraten der Enchiridion - 20.7.

Void Space Racing - 20.7.

Touhou Genso Wanderer Reloaded - 20.7.

Werewolf Pinball - 20.7.

Beachtet auch Games with Gold & PS Plus im Juli 2018

Falls ihr es noch nicht getan habt, solltet ihr euch die "kostenlosen" Spiele im Juli schnappen. Dafür braucht ihr natürlich ein PlayStation Plus- bzw. XBL-Gold-Abo.

In unserer Monatsvorschau zeigen wir euch außerdem weitere Spiele in den nächsten beiden Juli-Wochen.

Was kauft ihr euch in dieser Woche?