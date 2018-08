In dieser Woche verabschiedet sich der Gamescom-Monat August und geht in den September über. Und dass es langsam aber sicher auf den Herbst zugeht, merkt man vor allem daran, dass die Software-Lawine langsam aber sicher ins Rollen kommt. Dementsprechend fallen auch die Releases in dieser Woche aus.

Nachfolgend findet ihr hier eine Übersicht der Neuerscheinungen und zudem ein redaktionell ausgewähltes Highlight.

Achtung: Release-Termine können sich jederzeit ändern, Spiele werden kurzfristig verschoben oder veröffentlicht. Wir erheben daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Highlight der Woche - Strange Brigade

Darum geht es: Als Abenteurer sucht ihr in dem von den Sniper Elite-Machern Rebellion entwickelten Strange Brigade an entlegenen Orten wie etwa in Tempeln und Ruinen nach Schätzen und bekommt es dort mit Untoten, Mumien und anderen aggressiven Gegnersorten zu tun.

Was ist das Besondere an Strange Brigade? Der Shooter ist hauptsächlich auf Koop ausgelegt, bis zu vier Spieler können sich gleichzeitig mit den Monsterhorden anlegen. Jeder Charakter hat spezielle Bewaffungen und Fähigkeiten, die sich im Lauf des Spiels noch ausbauen und modifizieren lassen. Die Level sind zudem mit etlichen Fallen wie rotierenden Klingen gespickt, die durch Beschuss aktiviert werden können.

Strange Brigade erscheint am 28. August für PS4, Xbox One und PC

9 neue Spiele für PS4

Neun Spiele kommen in dieser Woche für die PS4 raus, darunter zum Beispiel PES 2019 oder Bad North.

9 neue Spiele für Xbox One

Die Xbox One-Spieleliste verzeichnet bis zum 2. September neun Neuzugänge, darunter etwa Twin Robots Ultimate Edition und die Definitive Edition von Divinity: Original Sin 2.

15 neue Spiele für Nintendo Switch

Die Release-Liste für Nintendos Hybrid-Konsole ist in dieser Woche am üppigsten: 15 neue Titel kommen für die Switch raus.

Ist für euch in dieser Woche etwas dabei?