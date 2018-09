Der September beginnt in dieser Woche mit einigen interessanten Spiele-Releases für PS4, Xbox One und Nintendo Switch, darunter einige potentielle Highlights. Dass beispielsweise Dragon Quest 11 wirklich ein Highlight ist, könnt ihr in Hannes Test zum Spiel nachlesen.

Nachfolgend findet ihr hier eine Übersicht der Neuerscheinungen und zudem ein redaktionell ausgewähltes Highlight.

Achtung: Release-Termine können sich jederzeit ändern, Spiele werden kurzfristig verschoben oder veröffentlicht. Wir erheben daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Highlight der Woche - Spider-Man

Darum geht es: Mit Marvel's Spider-Man feiert die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft ihr Konsolen-Comback. In der eigenständigen Geschichte aus dem Spider-Man-Universum terrorisieren der mysteriöse Mr. Negative und seine Schergen ganz New York City und stellen den Wandkrabbler vor eine gewaltige Herausforderung.

Was ist das Besondere an Spider-Man? In Spider-Man entführt uns Insomniac Games in die Open World des fiktiven Manhattans, die wir mit halsbrecherischen Schwung-Einlagen erkunden und mit akrobatischen Kampffähigkeiten von Verbrechern befreien.

Spider-Man in der Vorschau

Das beste Spider-Man-Spiel aller Zeiten?

Spider-Man erscheint am 7. September exklusiv für die PS4.

7 neue Spiele für PS4

Sieben Spiele verzeichnet die PS4-Spieleliste in dieser Woche, darunter zum Beispiel Dragon Quest 11 und Immortal Unchained.

6 neue Spiele für Xbox One

Für die Xbox One kommen in dieser Woche sechs neue Spiele raus, beispielsweise wandert PUBG nun aus dem Preview-Programm und ist ab dieser Woche "normal" erhältlich.

17 neue Spiele für Nintendo Switch

Mit 17 Releases wird Nintendos Hybrid-Konsole in dieser Woche wieder ausreichend bedacht. Diese Spiele kommen raus:

Planet Alpha - 4.9.

Moonfall Ultimate - 4.9.

Ninjin: Clash of Carrots - 4.9.

Broforce - 6.9.

Gone Home - 6.9.

Hyper Light Drifter: Special Edition - 6.9.

Kentucky Robo Chicken - 6.9.

Lifeless Planet: Premiere Edition - 6.9.

Shikhondo: Soul Eater - 6.9.

FullBlast -7.9.

Ludomania - 7.9.

Mummy Pinball - 7.9.

Sigi: A Fart for Melusina - 7.9.

SNK Heroines: Tag Team Frenzy - 7.9.

Super Inefficient Golf - 7.9.

Yo-Kai Watch Blasters: Rote Katzen-Kommando -7.9.

Yo-Kai Watch Blasters: Weiße Hunde-Brigade - 7.9.

Weitere Releases im September findet ihr in unserer kommentierten Videovorschau:

Ist für euch in dieser Woche etwas dabei?