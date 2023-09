Neue Spiele für Nintendo Switch: Diese 10 Releases dürft ihr im September nicht verpassen!

Im September gibt es viele spannende Neuerscheinungen für Nintendo Switch, von großen AAA-Titeln bis hin zu Geheimtipps.

Der September bringt wieder eine Menge neue Spiele für Nintendo Switch, von großen AAA-Hits und Fortsetzungen berühmter Reihen bis hin zu Indie-Geheimtipps. Damit ihr nicht das Beste verpasst, stellen wir euch in diesem Artikel zehn besonders interessante Neuerscheinungen aus dem Nintendo eShop vor:

Pokémon Karmesin und Purpur: Der Schatz von Zone Null – Teil 1: Die Türkisgrüne Maske

4:07 Pokémon Karmesin/Purpur Der Schatz von Zone Null - Teil 1: Die Türkisgrüne Maske im Trailer

Erscheint am: 13. September

Im September erscheint der erste Teil der großen Erweiterung „Der Schatz von Zone Null“ für die Switch-Exklusivhits Pokémon Purpur und Karmesin. In „Die Türkisgrüne Maske“ reist ihr im Rahmen eines Schulausflugs in die neue Kitikami-Region, die am Fuß eines riesigen Berges liegt und laut den Bewohnern seit langer Zeit von den drei Pokémon Boninu, Benesaru und Beaturi beschützt wird. Auch das Legendäre Pokémon Ogerpon könnt ihr hier treffen.

Wenn ihr euch jetzt „Der Schatz von Zone Null“ holt, bekommt ihr später natürlich auch den zweiten Teil des Add-Ons namens „Die Indigoblaue Scheibe“, der im Winter erscheinen soll. Dieser führt euch in die größtenteils unter der Meeresoberfläche liegende Blaubeer-Akademie, wo ihr unter riesigen Kuppeln verschiedene Biome erforscht und euch mit anderen Schülern in der Blaubeer-Liga messt. Wer bis zum 31. Oktober kauft, bekommt zudem ein Hisui-Zoroark vom Tera-Typ Unlicht als Bonus.

Fae Farm

Sponsored 0:57 Fae Farm - 3 starke Features der zauberhaften Farming-Sim

Erscheint am: 8. September

Fae Farm ist eine Lebens- und Farming-Simulation im Stile eines Harvest Moon oder Stardew Valley, spielt allerdings in einer Welt voller Magie namens Azoria. Beim Aufbau eures eigenen Bauernhofs könnt ihr deshalb eure Zauberkräfte zu Hilfe nehmen, außerdem dürft ihr euch um viele ebenso ungewöhnliche wie niedliche magische Tiere kümmern. Ihr könnt auch magischen Handwerken wie das Trankbrauen erlernen.

Außerdem knüpft ihr Beziehungen zu den liebenswerten Bewohnern Azorias und erforscht die verschiedenen Regionen der geheimnisvollen Welt auf der Suche nach Ressourcen und Schätzen. Ihr könnt allein oder im Koop mit bis zu drei weiteren Spieler*innen spielen. Wenn ihr bis zum 7. September vorbestellt, bekommt ihr als Preorder-Bonus das Inhaltspaket „Gemütliche Hütte“ mit einem speziellen Outfit und verschiedenen Einrichtungsgegenständen für euer Haus.

Super Bomberman R 2

Auch Super Bomberman R 2 dürfte gerade im Multiplayer wieder ein großer, chaotischer Spaß werden.

Erscheint am: 13. September

Mit Super Bomberman R 2 erscheint bald der neueste Teil der inzwischen seit 40 Jahren laufenden Reihe. Am klassischen Spielprinzip hat sich wenig geändert: Ihr legt Bomben, deren Explosion sich kreuzförmig ausbreitet, falls kein unzerstörbares Hindernis im Weg ist, und versucht so, eure Gegner zu erledigen. Am meisten Spaß macht das im Multiplayer, sei es lokal oder online. Es gibt aber auch einen Story-Modus, in dem ihr auf verschiedene Planeten reist, um das Universum zu retten.

Neu im Vergleich zum ersten Super Bomberman R aus 2017 ist unter anderem der Modus „Schloss“, in dem ein Team die Schätze eines Schlosses verteidigt, während das andere angreift. Für diesen Modus gibt es auch einen neuen Level Editor, durch den ihr eure eigenen Maps erstellen und mit der ganzen Welt teilen könnt. Die beliebten Kampfmodi „Standard“, „Grand Prix“ und „Battle 64“ aus dem Vorgänger sind natürlich auch wieder mit dabei.

Mineko’s Night Market

1:08 Trailer zu Mineko's Night Market - Nachtflohmärkte, Geheimagenten und Salatkatzen

Erscheint am: 26. September

Im Adventure Mineko’s Night Market spielt ihr ein junges Mädchen, das auf einer zwar fiktiven, aber stark von der japanischen Kultur inspirierten Insel die Umgebung ihres neuen Zuhauses erkundet. Die anderen Bewohner dort beten schon seit Urzeiten die Sonnenkatze Nikko an, die erst vor Kurzem wieder auf der Insel gesehen worden sein soll. Indem ihr Kontakt mit den Bewohnern knüpft, Rätsel löst, schleicht und euch verkleidet, erforscht ihr dieses und andere Geheimnisse.

Daneben meistert ihr auch noch euren Alltag, sammelt je nach Jahreszeit verschiedene Ressourcen, um daraus nützliche Gegenstände herzustellen, und beweist euch in diversen Minispielen. Eine besondere Rolle spielt dabei der wöchentlich stattfindende Nachtmarkt mit seinen vielen Buden und Events wie Paraden und Katzenrennen. Hier könnt ihr euch den verschiedensten Herausforderungen stellen, Freundschaften schließen oder eure hergestellten Waren verkaufen.

EA Sports FC 24

0:47 EA Sports FC 24: Die überarbeitete Switch-Version im Gameplay-Trailer

Erscheint am: 29. September

Mit EA Sports FC 24 erscheint Ende September der Nachfolger von FIFA 23. Nicht nur der Name der Reihe hat sich geändert, auch die Technik ist neu: Erstmals kommt auf Nintendo Switch die Frostbite-Engine zum Einsatz und verleiht den Matches neuen Glanz. Ebenfalls neu ist, dass der Spielstil jedes einzelnen Profis im Spiel mithilfe umfangreicher Daten erfasst und realitätsnah simuliert werden soll.

Ansonsten bekommt ihr wie immer ein umfangreiches Fußballspiel, das zwischen realistischer Simulation und einsteigerfreundlichem Arcade-Feeling angesiedelt ist. Die große Vielfalt an Modi für ein bis vier Spieler*innen an einer Konsole oder für bis zu 22 online wird euch auch dieses Jahr viele Stunden fesseln. Dank mehr als 700 lizenzierten Vereinen in über 30 Ligen führt an EA Sports FC 24 ohnehin kein Weg vorbei, wenn ihr eurem Lieblingsclub zum Sieg verhelfen wollt.

Baten Kaitos I & II HD Remaster

Das Artdesign von Baten Kaitos ist auch nach heutigen Maßstäben noch sehr hübsch.

Erscheint am: 15. September

Mit Baten Kaitos I & II HD Remaster kommen gleich zwei JRPG-Klassiker in einer überarbeiteten Version auf die Nintendo Switch. Die ursprünglich für GameCube erschienenen Rollenspiele sehen dank höherer Auflösung nochmal deutlich schicker aus, ihr fantasievolles, buntes Artdesign ist ohnehin zeitlos gut. Auch spielerisch gibt es ein paar Änderungen und neue Features, die den Spielablauf komfortabler machen sollen.

Neben seiner tollen Präsentation verdankt Baten Kaitos seinen guten Ruf vor allem seinem kreativen, rundenbasierten Kampfsystem, in dem jede Aktion durch das Ausspielen von Karten ausgelöst wird, ähnlich wie man es heutzutage von Roguelike-Hits wie Slay the Spire kennt. Allerdings zieht man in Baten Kaitos JRPG-typisch mit einer kleinen Gruppe aus bis zu drei Helden ins Gefecht. Für zusätzliche Komplexität sorgen die sechs verschiedenen Elemente, deren Wechselwirkungen ihr bei Angriffen stets beachten solltet.

MythForce

1:11 Mythforce ist ein Koop-RPG, das auch nachmittags im Cartoon-Programm laufen könnte

Erscheint am: 12. September

MythForce ist ein Roguelike-Action-RPG, das trotz 3D-Grafik optisch stark an die farbenfrohen Cartoons der 90er erinnert. Allein oder im Team mit bis zu vier Spieler*innen steigt ihr in ein Burgverlies hinab, um euch dort aus der Egoperspektive mit Schwertern und Magie gegen Horden von Monstern zu behaupten, Fallen zu überwinden und Schätze sowie wertvolle magische Artefakte zu sammeln.

Vier verschiedene Charaktere stehen zur Wahl, die sich alle unterschiedlich spielen: Eine Ritterin, ein Schurke, eine Magierin und ein Jäger. Ihre Aufgabe ist es, den Vampirfürsten Daedalus zu besiegen und so das Land von seiner Tyrannei zu befreien. Wie üblich bei Roguelikes müsst ihr nach jedem Tod von vorn anfangen, doch mit jedem neuen Versuch wird euer Charakter stärker. Da sich die Burg zudem ständig verändert, gleicht kein Durchgang dem anderen.

Gloomhaven

Im Taktik-Rollenspiel Gloomhaven führt ihr eine Söldnertruppe in den Kampf.

Erscheint am: 18. September

Gloomhaven ist ein rundenbasiertes Taktik-RPG mit Elementen eines Kartenspiels, das auf dem berühmten, gleichnamigen Brettspiel basiert. Auf der Suche nach Ruhm und Reichtum führt ihr einen Söldnertrupp in die gefährlichsten Ecken einer düsteren Fantasy-Welt. Dabei zieht ihr stets mit kleinen Gruppen von zwei bis vier Charakteren in den Kampf, die ihr aus 17 einzigartigen Charakteren mit insgesamt mehr als 1000 Fähigkeiten auswählt.

Das Hauptspiel bietet mit 95 Story-Quests und über 160 zusätzlichen Missionen bereits eine Menge Umfang. Die Switch-Version bekommt ihr entweder als Mercenaries oder als Gold Edition. Beide bieten zahlreiche zusätzliche Ingame-Gegenstände sowie den DLC Solo Scenarios: Mercenary Challenges. Bei der Gold Edition bekommt ihr die Erweiterung Jaws of the Lion noch mit dazu. Beide Versionen gibt’s bis zum Release-Tag 10 Prozent günstiger im Nintendo eShop.

Paperman: Adventure Delivered

Den 3D-Platformer Paperman: Adventure Delivered könnt ihr allein oder zu zweit im Splitscreen spielen.

Erscheint am: 21. September

In Paperman: Adventure Delivered spielt ihr einen von vier Postboten mit einzigartigen Fähigkeiten und versucht, die von einem Drachen gestohlenen goldenen Briefe wiederzufinden. Der 3D-Platformer, der an Klassiker wie Banjo-Kazooie erinnert, schickt euch dabei in drei verschiedene Welten: Von einer tropischen Insel reist ihr in eine Wüste mit Pyramiden, um anschließend in den schwindelerregenden Höhen des „Wind Peak“ euer ganzes Jump&Run-Können zu beweisen.

An manchen Stellen müsst ihr den Charakter wechseln, um bestimmte Bereiche zu erreichen und den Weg für die anderen freizuräumen. Titelheld Paperman ist beispielsweise der Einzige, der sich über kurze Strecken teleportieren kann, während nur der starke Carl es schafft, schwere Gegenstände hochzuheben. Ihr könnt allein oder zu zwei im Splitscreen-Koop an einer Konsole spielen. Bis zum 20. September bekommt ihr im Nintendo eShop 15 Prozent Preorder-Rabatt.

Rune Factory 3 Special

1:29 Rune Factory 3 Special: Switch-Version des Nintendo DS-Klassikers im Trailer

Erscheint am: 5. September

Bei Rune Factory 3 Special handelt es sich um ein Remake des ursprünglich für Nintendo DS erschienenen Farming-Rollenspiels. Dieses bietet nicht nur eine verbesserte Grafik mit neuen 3D-Modellen, sondern auch umfangreiche zusätzliche Spielinhalte wie den Neuverheiratetenmodus und spezielle Abenteuer für jede eurer potenziellen Gemahlinnen. Erfahrene Fans bekommen zudem mit dem Schwierigkeitsgrad „Hölle“ eine neue Herausforderung.

Die Rune Factory-Reihe vermischt Elemente von Lebenssimulationen wie Harvest Moon und Stardew Valley mit einem kampfbetonten Action-RPG. Mit Waffen und Magie nehmt ihr es in finsteren Dungeons mit Monstern auf, die ihr sogar zähmen und für euch arbeiten lassen könnt. In Rune Factory 3 spielt ihr den jungen, an Amnesie leidenden Micah, der sich in ein Schafmonster verwandeln kann und das Geheimnis seiner Vergangenheit erforschen will.