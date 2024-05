Neue Switch 2-Leaks aufgetaucht - so schlägt sich die Nintendo-Konsole wohl im Vergleich mit PlayStation und Xbox

Der Switch-Nachfolger soll irgendwann in den nächsten 10 Monaten angekündigt werden – mit diesen Specs?

Dass Nintendo hinter verschlossenen Türen schon länger an einer neuen Konsole arbeitet, dürfte mittlerweile bekannt sein. Noch will man das Gerät aber nicht offiziell ankündigen, doch je näher dieser mögliche Termin rückt, desto mehr mutmaßliche Infos sickern durch – schließlich sind an der Produktion einer Konsole etliche Parteien beteiligt.

Jetzt gibt es neue Leaks bezüglich den konkreten Specs der Konsole, von der auch wir seit Jahren nur als "Switch 2" sprechen. Diese wurden im Netz geteilt, unter anderem vom X/Twitter-Nutzer Okami13_. Die Quelle für den Leak sind laut dem Eintrag "öffentlich einsehbare Versandprotokolle".

Vergleichbar mit PS4 Pro und Xbox Series S

Laut diesen Protokollen sind in der Switch 2 angeblich unter anderem folgende Komponenten verbaut:

12 GB LPDDR5X RAM-Arbeitsspeicher

256 GB interner verbauter Speicher

1536 CUDA Kerne (ähnlich Prozessorkernen), 48 Tensor-Kerne, 12 RT-Kerne

Die Specs im Vergleich: Das mag weniger Technik-affinen Personen nun auf den ersten Blick wahrscheinlich nicht allzu viel sagen, deswegen ist die anschließende Einschätzung im Vergleich zu anderen Konsolen auch deutlich interessanter, für die sich offenbar jemand namens Neoxon verantwortlich zeichnet.

Im Handheld-Modus bewegt sich die Spec-Leistungsfähigkeit etwas oberhalb der PS4

bewegt sich die Spec-Leistungsfähigkeit etwas Im Docked-Modus soll sich die Switch 2-Leistungsfähigkeit zwischen einer PS4 Pro und einer Xbox Series S bewegen, allerdings mit etwas modernerer Hardware

soll sich die Switch 2-Leistungsfähigkeit bewegen, allerdings mit etwas modernerer Hardware Der Arbeitsspeicher ist etwas langsamer als bei der PS5 und Xbox Series X/S , im Vergleich zur Xbox Series S gibt es aber mehr verfügbaren RAM.

, im Vergleich zur Xbox Series S gibt es aber mehr verfügbaren RAM. Die Geschwindigkeit des internen Speichers soll nur minimal langsamer als die der Xbox Series X/S sein.

Natürlich sind diese Gerüchte – wie alle Spekulationen zum Thema – mit Vorsicht zu genießen. Die neuen Leaks ähneln aber denen aus der Vergangenheit, weswegen sich die Leistungsfäghigkeit des Gerätes mittlerweile ziemlich gut eingrenzen lässt.

Unter dem Tweet gibt es zahlreiche Kommentare, die sich über die Specs erfreut zeigen. Dabei wird vor allem der DLSS-Support der Switch 2 positiv hervorgehoben, der für manche sogar ein "Game Changer" ist.

DLSS steht für das KI-basierte Skalierungsverfahren Deep Learning Super Sampling, das mithilfe von KI-Modellen herausgerenderte Frames eines Spiels rekonstruiert, um sie in einer höheren Auflösung darzustellen. Ein auf 4K hochskaliertes 1080p-Bild lässt sich mit dieser Technik nicht mehr von einem nativen 4K-Bild unterscheiden.

Gerüchte zu einen DLSS-Support der Switch 2 kamen bereits im letzten Jahr auf, die neuen Leaks decken sich nun mit diesen.

Nintendo vertröstet uns noch ein bisschen – bis spätestens März 2025

Bestätigt sind die Hardware-Komponenten auch mit den neuen Leaks natürlich noch nicht, das wird vermutlich erst die tatsächliche Enthüllung der Konsole tun. Bis zu der kann es allerdings noch ein wenig dauern. Denn Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa hatte kürzlich zwar die gute Nachricht im Gepäck, dass man bezüglich des Switch-Nachfolgers eine Ankündigung machen werde.

Für diese gab es allerdings kein konkretes Datum, sondern lediglich einen Zeitraum, nämlich "bis zum Ende des Fiskaljahres". Und das läuft bei Nintendo von März bis März, im "schlimmsten" Fall müssen wir uns also noch knapp 10 Monate gedulden.

Was sagt ihr zur möglichen Leistungsfähigkeit der Switch 2: Cool für euch oder hättet ihr mehr erwartet?