Nintendo Switch 2: Kommt angeblich mit modernster Grafiktechnik – damit hättet ihr bestimmt nicht gerechnet

Erstrahlt The Legend of Zelda auf der Switch 2 mit Ray-Tracing?

Eigentlich war es eine recht ruhige Gamescom für Nintendo, während der abseits des neuen 2D-Jump 'n' Runs Super Mario Bros. Wonder keine größeren Neuheiten gezeigt wurden. Hinter verschlossenen Türen gab es aber wohl mehr zu sehen: Die Technik der Switch 2 im Verbund mit unter anderem einem heißersehnten Remaster zum Zelda-Hit Breath of the Wild.

Auf welcher Hardware der Adventure-Meilenstein lief, nimmt nun ebenfalls Form an. Ein Insider möchte in Erfahrung gebracht haben, welche Technologien im kommenden Handheld schlummern und eine davon hat es richtig in sich.

Nintendo Switch 2 mit Ray-Tracing

Schon seit geraumer Zeit kursieren Gerüchte darüber, dass Nintendo auf der Gamescom die Hardware der Nintendo Switch 2 demonstriert haben soll, durchs Netz.

Und zwar in Form von Tech-Demos, zu denen wohl unter anderem eine aufgebohrte Version von The Legend of Zelda: Breath of the Wild gehört.

Nun hat der bekannte Insider und Chefredakteur der brasilianischen News-Seite Universo Nintendo, Felipe 'Necrolipe' Lima, ein paar konkrete Technik-Details zu den Demos in einem Tweet verraten:

So soll es der Nintendo Switch 2 möglich sein, Ray-Tracing-Effekte darzustellen beziehungsweise zu beschleunigen.

Das wäre nicht überraschend, gehen wir von einem sich lange haltenden Gerücht aus, wonach die Switch 2 auf einer knapp zwei Jahren alten, RT-fähigen Architektur vom Grafikkartenhersteller Nvidia basiert:

Was ist Ray-Tracing?

Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich bei Ray-Tracing um eine präzise Berechnung von Lichtstrahlen, um verschiedene Effekte zu erzeugen. Beispielsweise wird damit die Lichtstimmung in einem Spiel lebensnah erzeugt, genau wie Schatten und Reflexionen.

In welchem Umfang Ray-Tracing auf der Switch 2 möglich ist, verrät der Leaker nicht, allerdings ist es wahrscheinlich, dass es nicht in der bestmöglichen Qualität dargestellt werden kann, da ein Handheld auf einen möglichst geringen Stromverbrauch getrimmt ist.

Schließlich wollt ihr damit länger als 15 Minuten zocken…

Außerdem schlägt Ray-Tracing-Hardware in der Produktion mit hohen Kosten zu Buche, der Preis von der nächsten Nintendo-Konsole dürfte entsprechend der angepeilten Zielgruppe allerdings eher niedrig ausfallen. Viel Spielraum bleibt dann nicht mehr für Ray-Tracing.

Fragt ihr euch, wie ein Nintendo-Spiel mit Ray-Tracing aussehen könnte? Hier hat sich der Youtuber Digital Dreams Breath of the Wild sowie eine Ray-Tracing-Mod für einen PC-Emulator geschnappt, die präzise Reflexionen und Lichtverhältnisse ermöglicht:

Modernste Skalierungstechnik von Nvidia

Der Insider Necrolipe hat für Nintendo-Fans noch einen Grund zur Freude im Gepäck: Die Switch 2 soll Nvidias KI-basiertes Skalierungsverfahren Deep Learning Super Sampling (DLSS) unterstützen.

Die Technik rekonstruiert anhand von KI-Modellen die herausgerenderten Frames eines Spiels, um sie in einer höheren Auflösung darzustellen.

Beispielsweise werden dann 1080p (Full HD) zu 2160p (4K) und das ohne nennenswerte Qualitätsunterschiede im Vergleich zu einem echten 4K-Bild.

Nvidia hat dahingehend eine Vorreiterrolle eingenommen, im TV-Modus könnten wir also erstmals in der Nintendo-Geschichte mit einem knackscharfen 4K-Erlebnis rechnen.

Mehr zu DLSS findet ihr bei unseren Kollegen von der GameStar:

Allerdings kommt DLSS wohl nicht in der aktuellen Version: Nvidia hat kürzlich DLSS 3.5 vorgestellt. Darin enthalten ist eine Technik, mit der Ray-Tracing mithilfe von KI-Algorithmen vereinfacht und ohne Qualitätsverlust dargestellt werden kann. Es verbessert also grundlegend die Performance der Lichtstrahlensimulation.

Die Nintendo Switch 2 soll laut Felipe Lima aber noch mit der älteren Fassung DLSS 3.1 gezeigt worden sein, in der die Ray-Tracing-Verbesserung nicht implementiert ist. Da Version 3.5 jedoch auch mit älteren Nvidia-Grafikeinheiten funktioniert, könnte die Switch 2 auf die neuere Variante aktualisiert werden.

Hier hat Nvidia DLSS 3.5 im Mystery-Spiel Alan Wake 2 demonstriert:

Ebenso ist es fraglich, ob die Switch 2 die in DLSS 3.0 eingeführte "Frame Generation" unterstützt. Dabei handelt es sich um eine Technik, die Zwischenbilder per KI generiert, um die Framerate zu verdoppeln.

Sie ist aber lediglich mit der aktuellen Ada Lovelace-Hardware-Architektur kompatibel, laut vieler Gerüchte soll in der Nintendo Switch 2 aber "nur" die Vorgängergeneration mit dem Codenamen Ampere verbaut sein.

In einem Handheld wäre ein Einsatz der Technik jedoch ohnehin äußerst fraglich, da sie erst ab 60 fps so richtig funktioniert. Eine Verdopplung von 30 fps auf 60 fps wäre hingegen mit massiven Bildartefakten und Eingabeverzögerungen verbunden.

Wie Frame Generation in DLSS 3 funktioniert und welche Nachteile es hat, das erfahrt ihr hier:

Die Switch 2 soll 12 GB Arbeitsspeicher bekommen

DLSS, Ray-Tracing, höhere Auflösungen – All die genannten Aspekte belegen ordentlich Platz im Arbeitsspeicher und davon soll die Switch 2 recht viel mitbringen. 12 GB (LPDDR5 RAM) sollen es werden, die erste Switch kam auf 4 GB (LPDDR4 RAM).

Entwickler*innen stünde also dreimal so viel (schnellerer) Speicher für Texturen und aufwendige Grafikeffekte im Vergleich zur originalen Switch zur Verfügung. Spielwelten würden enorm davon profitieren und viel detaillierter als noch auf dem Hybrid-Handheld von 2017 wirken.

Rätselraten um die Rechenleistung

Die Aussagen des Leakers lassen viel vermuten, sie sind aber alles andere als belegt und könnten auch ungenau sein. So hat die britische News-Seite VGC bereits darüber berichtet, dass die spektakuläre The Matrix Awakens-Tech Demo auf Basis der Unreal Engine 5 ebenfalls auf der Switch 2 gezeigt wurde.

Epic Games' Unreal Engine 5 bringt eine leistungsfähige Variante von Ray-Tracing namens Lumen bereits mit, es läge daher nahe, dass damit gemeint sei, dass Ray-Tracing auch auf der Switch lauffähig ist.

Es ist also eine gesunde Portion Vorsicht angesagt, aber das ist bei Gerüchten zu bisher nicht angekündigter Hardware ja eigentlich immer der Fall.

Welches Nintendo-Spiel würdet ihr euch mit Ray-Tracing wünschen? Oder ist euch eine scharfe Bildausgabe in 4K wichtiger?