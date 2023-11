Neuer Anime mit gigantischen Monster-Kämpfen könnte Jujutsu Kaisen ins Schwitzen bringen

Kafka Hibino als Kaiju No. 8. ©Netflix

Crunchyroll Deutschland veröffentlichte kürzlich den Anime-Trailer zu Kaiju No. 8 auf ihrem öffentlichen YouTube-Kanal. Die gezeigten Szenen sehen vielversprechend aus.

Was ihr über Kaiju No. 8 wissen solltet

Kaiju No.8, auch bekannt als Monster #8, ist ein Manga von Naoya Matsumoto und erschien im Jahr 2020 in Japan. Im Laufe der letzten Jahre gewann der Manga an Beliebtheit und umfasst derzeit 98 Kapitel. Auf Manga Plus, Shueishas Manga-Reader, ist Kaiju No.8 auf Platz 12 der beliebtesten Mangas und somit direkt hinter anderen bekannten Namen wie SPY x FAMILY, Dragon Ball Super, Boruto und My Hero Academia.

Junger Hibino gibt sein Versprechen. ©Netflix

Um was geht’s? Die Geschichte handelt von Kafka Hibino, der die Kadaver der Monster namens “Kaiju” aufräumt. Sein Traum ist es, dem Verteidigungstrupp beizutreten und alle “Kaijus” zu dezimieren, um somit das Versprechen an seine Kindheitsfreundin Mina einzuhalten. Doch wie der Zufall es so will, wird er durch einen nächtlichen Überfall eines Kaijus, der in seinen Körper eindringt, selbst zu einem Monster und Hibino steht mit dem Codenamen Kaiju No.8 auf der Eliminierungsliste des Verteidigungstrupp Japans.

Der Trailer zum Anime verschafft euch einen guten Eindruck von Kaiju No. 8 und Vorgeschmack zu seiner Action:

1:28 Kaiju No. 8 - Die neue Anime-Serie zeigt seine Riesenmonster im Trailer

Der Trailer zeigt, dass Kaiju No.8 Potential hat, mit Fan-Lieblingen wie Jujutsu Kaisen und Chainsaw Man mitzuhalten, wenn sie die Produktionsqualität halten und die rasante Action gegen die Kaijus weiterhin umsetzen können.

Die beiden Vorzeige-Serien zeichnen sich durch explosive und hochqualitativ animierte Kämpfe, sympathischen Hauptcharakteren und guten Soundtrack aus. Noch lässt sich außerhalb des Trailers nicht einschätzen, ob die Anime-Adaption von Kaiju No.8 dem dauerhaft nacheifern kann, aber aktuell sieht es vielversprechend für die Umsetzung aus.

Die Anime-Serie zu Kaiju No.8 ist für den April 2024 angekündigt und wird auf der Streaming-Plattform Crunchyroll mit deutschen Untertiteln und japanischer Sprachausgabe zu sehen sein.

Was ist euer Eindruck zum Kaiju No.8-Anime?