Neuer DualSense Edge erscheint bald: Den PS5 Pro Controller könnt ihr euch ab jetzt in Midnight Black sichern!

Sony bringt endlich eine neue, schwarze Version des DualSense Edge heraus. Ab heute könnt ihr mit Preisgarantie vorbestellen.

Sony bringt eine neue Variante des DualSense Edge auf den Markt, bald könnt ihr den Pro Controller für PS5 auch im Farbton Midnight Black bekommen. Somit ist endlich eine andere Option neben der weißen Standard-Version verfügbar. Release-Termin ist der 20. Februar. Bei Amazon könnt ihr die schwarze Variante des DualSense Edge bereits vorbestellen:

Zugleich mit der neuen Variante des PS5 Pro Controllers sind auch die Vorbestellungen für die neuen, schwarzen Versionen des PlayStation Portal Remote Players, des Pulse Elite PS5-Headsets und der Pulse Explore In-Ear-Kopfhörer gestartet. Auch diese Geräte erscheinen am 20. Februar:

Alternativ findet ihr alle neuen Versionen des PS5-Zubehörs auch bereits bei anderen Händlern, wie beispielsweise bei MediaMarkt. Sowohl bei Amazon als auch bei MediaMarkt gibt es eine Preisgarantie für Vorbesteller: Sollten die Geräte vor dem Release noch günstiger werden, bezahlt ihr also automatisch weniger.

Was ist das Besondere am neuen, schwarzen DualSense Edge PS5-Controller?

Technisch unterscheidet sich der neue DualSense Edge nicht vom alten, was natürlich bedeutet, dass er die üblichen Extras wie zusätzliche Tasten auf der Rückseite mitbringt.

Technisch gibt es keine nennenswerten Unterschiede zwischen der alten und der neuen Version des DualSense Edge PS5-Controllers. Das gilt auch für die anderen neuen, schwarzen Geräte, die wir oben genannt haben. Es geht hier also allein um die Optik und darum, endlich eine Alternative zum Standard-Look zu schaffen.

Sony behebt damit den Mangel, dass es den normalen DualSense PS5-Controller in so ziemlich allen möglichen (und auch ein paar eher unmöglichen) Farben gibt, während der DualSense Edge bislang nur in der weißen Version und der längst ausverkauften, grauen 30th Anniversary Edition verfügbar war.

Im Vergleich zum normalen DualSense bietet der DualSense Edge, egal ob schwarz oder weiß, eine ganze Menge Vorteile, darunter etwa zusätzliche Tasten auf der Rückseite, viele Einstellungsmöglichkeiten über die App und Trigger Stops, durch die ihr unter anderem schneller feuern könnt. Mehr erfahrt ihr in unserem oben verlinkten Testbericht.

