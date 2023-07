Neuer LG 4K-TV im Angebot: Diesen 120Hz-Fernseher gibt’s 400€ günstiger und mit einem Geschenk

Den neuen 4K-Fernseher LG QNED816RE gibt's bei MediaMarkt nicht nur günstiger, ihr bekommt auch noch Kopfhörer gratis dazu.

Bei MediaMarkt könnt ihr jetzt den erst kürzlich erschienenen und mit 120Hz sowie HDMI 2.1 ausgestatteten 4K-Fernseher LG QNED816RE günstig im Angebot bekommen. Bei der Version mit 55 Zoll bekommt ihr 400€ Rabatt im Vergleich zur UVP, sodass ihr nur noch 899€ (UVP: 1299€) zahlt. So günstig gab es das Modell laut Vergleichsplattformen bislang noch nie.

Aber damit noch nicht genug: Durch eine Cashback-Aktion von LG könnt ihr zusätzlich 100€ zurückbekommen, sodass euch der Fernseher effektiv nur noch 799€ kostet. Außerdem schenkt euch MediaMarkt beim Kauf des TVs die Bluetooth-Kopfhörer LG TONE Free DFP8, die einzeln 114,99€ (UVP: 179€) kosten würden.

Das Angebot läuft bis zum 8. August, sofern es nicht vorher ausverkauft ist. Um die 100€ Cashback zu bekommen, müsst ihr den Fernseher nach dem Kauf spätestens bis zum 14. September auf der Aktionsseite von LG registrieren.

Was bietet der LG QNED816RE?

Der neue LG QNED816RE 4K-TV macht gerade beim Gaming eine gute Figur.

Quantums Dots & NanoCells: Der LG QNED816RE ist ein 4K-Fernseher aus 2023, der LGs NanoCell-Technologie mit den von Samsungs QLED-TVs bekannten Quantum Dots vereint. Das sorgt für eine stark verbesserte Farbdarstellung. Ansonsten handelt es sich um einen soliden Mittelklassefernseher. Die maximale Helligkeit ist höher als bei günstigen TVs, weshalb HDR besser ausgenutzt werden kann. Zwar ist der Kontrast durch das IPS-Panel relativ niedrig, dafür ist der TV aber weniger blickwinkelabhängig.

Toll fürs Gaming: Fürs Gaming ist der LG QNED816RE sehr gut geeignet. Er bietet ein 120Hz-Display und HDMI 2.1 auf zwei Anschlüssen. Das ermöglicht mit PS5 oder Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120fps. Neben VRR wird auch ALLM unterstützt, sodass der Fernseher beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz schaltet. Zum Input Lag fehlen uns leider verlässliche Messdaten. Wir gehen aber davon aus, dass er wie bei anderen aktuellen LG-TVs circa 5 bis 6 ms beträgt.

Weitere Angebote im MediaMarkt-Gutscheinheft

Der Deal ist übrigens Teil einer größeren Gutscheinheft-Aktion von MediaMarkt, in der ihr noch viele weitere Gaming-Angebote findet. Mit dabei sind beispielswiese die PS5 in der Disc Edition sowie ein Sale, in dem ihr drei Spiele für PS5, PS4, Xbox und Switch zusammen für 49€ bekommt. Dieser Link bringt euch zur Übersicht über die Gutscheinheft-Angebote:

