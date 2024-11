Neuer Open-World-Shooter für PS5: Dieses Spiel könnte das europäische Fallout werden!

Die Welt dieses Open-World-Shooters wirkt friedlicher als jene von Stalker oder Fallout, doch der idyllische Schein trügt.

Endzeitliche Open World auf die feine englische Art

9:21 Abgedrehter Fallout-Stalker-Mix: Preview zu Atomfall

Atomfall stammt vom Entwicklerstudio Rebellion (Sniper Elite, Zombie Army) und spielt in dessen englischer Heimat: Nach einem Unfall in einem Atomkraftwerk im Jahr 1957 (der übrigens auf einem realen Ereignis basiert) wurde eine vormals idyllische Region in Nordengland abgeriegelt und unter Quarantäne gestellt.

Fünf Jahre später kämpfen dort verschiedene Fraktionen um die Vorherrschaft, darunter eine Miliz, die angeblich für Ordnung sorgen will, ein ehemaliges Forschungsinstitut mit seiner Roboterarmee, eine Sekte, die sich ganz der Natur verschrieben hat und moderne Technologie ablehnt, sowie Banditen und Mutanten. Mit diesen überzeichneten Parteien und einer Portion schwarzem Humor scheint Atomfall näher an Fallout zu liegen als das vergleichsweise nüchterne Stalker 2.

5:27 Atomfall: Neues Gameplay-Video stellt die Welt des Postapokalypse-Survival-Spiels genauer vor

Obwohl die englische Landschaft weiterhin idyllisch und friedlich wirkt, lauern hinter jeder Ecke Gefahren. Diesen stellt ihr euch aus der First-Person-Perspektive mit zahlreichen Schusswaffen. Da die Munition begrenzt ist, werdet ihr manchmal allerdings zu Pfeil und Bogen sowie zu Nahkampfwaffen wie dem Cricket-Schläger greifen müssen. Per Crafting-System könnt ihr eigenhändig für Ressourcennachschub sorgen, auch knallharte Survival-Elemente soll es geben.

Die große Open World soll übrigens nicht nur hübsch anzusehen sein, sondern auch unzählige Geheimnisse und Geschichten bieten, welche zur Erkundung einladen und sich nach zu einer größeren, komplexen Story zusammenfügen lassen. Dabei sollt ihr übrigens auch Entscheidungen treffen dürfen, die den weiteren Verlauf der Handlung beeinflussen.

Wie gut es dem Studio tatsächlich gelingt, all diese Versprechungen umzusetzen, werden wir natürlich erst 2025 wissen. Das bislang gezeigte Material stimmt aber immerhin schon mal hoffnungsvoll und zumindest das Shooter-Gameplay sollte Rebellion mit all der gesammelten Erfahrung problemlos meistern.

