Dieser neue PS5-Controller dürfte in wenigen Stunden ausverkauft sein: DualSense The Last of Us Limited Edition jetzt sichern!

Die neue The Last of Us Limited Edition des DualSense PS5-Controllers soll heute ab 10 Uhr verfügbar sein, könnte aber innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft sein.

Ab heute könnt ihr eine neue Edition des Sony DualSense PS5-Controllers vorbestellen: Die The Last of Us Limited Edition soll ab 10 Uhr am Vormittag bei „teilnehmenden Händlern“ verfügbar sein. Welche genau das sind, hat Sony zwar vorab nicht verraten, doch Amazon hat bereits die Produktseite für den Controller online gestellt. Ob die Verkäufe auch hier pünktlich um 10 Uhr starten, ist allerdings noch unklar:

Limited Editions des DualSense Controller sind in der Regel sehr schnell ausverkauft, meist schon innerhalb des ersten Verkaufstages, und danach nur noch zu stark überhöhten Preisen von Scalpern zu bekommen. Wenn ihr euch die The Last of Us Limited Edition schnappen wollt, solltet ihr heute also besser alle größeren Shops im Auge behalten und sofort zuschlagen, wenn der Controller verfügbar wird. Bei diesen Händlern gibt es inzwischen Produktseiten zum neuen DualSense:

Der offizielle Preis der DualSense The Last of Us Limited Edition liegt bei 84,99€. Release-Termin ist der 10. April 2025. Somit erscheint der Controller kurz vor dem Start der zweiten Staffel der The Last of Us-Fernsehserie.

Was ist das Besondere an der DualSense The Last of Us Limited Edition?

Die DualSense The Last of Us Limited Edition zeichnet sich allein durch ihre Optik und ihren Sammlerwert aus.

Wie immer bei Limited Editions des Sony DualSense Controllers liegt die Besonderheit einzig im Äußeren des Gamepads. Technische Unterschiede zum gewöhnlichen und etwas günstigeren normalen DualSense gibt es nicht.

Die The Last of Us Limited Edition bietet ein spezielles schwarz-weißes Design. Die Trigger, Schultertasten und Analogsticks sowie der Bereich um die Sticks herum und ein schmaler Streifen auf der Innenseite der Griffe sind weiß. Ansonsten ist der Controller fast vollständig schwarz, mit Ausnahme des weißen Schriftzugs „The Last of Us“ auf der Rückseite und dreier weißer Symbole auf der Vorderseite.

Bei den drei Symbolen handelt es sich um das aus The Last of Us 1 bekannte Glühwürmchen-Graffiti sowie um eine Motte und einen Wolf, die für die Rollen von Ellie und Abby im zweiten Teil stehen. Darüber hinaus ist der Controller mit den Trophäensymbolen der beiden Spiele verziert, die in glänzendem Schwarz auf die schwarzen Flächen der Vorderseite gedruckt wurden.