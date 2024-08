Neuer PS5-Controller: Sichert euch schnell die schicke DualSense Limited Edition, bevor sie ausverkauft ist!

Die neue limitierte Edition des DualSense PS5-Controllers solltet ihr euch besser schnappen, solange sie noch zum Normalpreis verfügbar ist.

Update: Während wir bei Amazon noch immer auf den Verkaufstart warten, hat MediaMarkt die Vorbestellungen kurz nach der Veröffentlichung unseres Artikels auch schon gestartet. Hier könnt ihr euch den Controller jetzt sichern:

Originalmeldung:

Mit Astro Bot erscheint bald ein grafisch aufwendiger und spielerisch nach ersten Berichten sehr spaßiger Action-Platformer exklusiv für die PS5. Release-Termin ist der 6. September. Am selben Tag kommt auch ein limitierter Astro Bot DualSense Controller auf den Markt, der zumindest theoretisch ab heute vorbestellbar ist.

In Sonys hauseigenem Shop war das Gamepad leider schon kurz nach Verkaufsstart vergriffen. Bei MediaMarkt, Saturn und auch Amazon steht der Start der Vorbestellungen allerdings erst noch bevor, hier kann es jeden Moment losgehen. Ihr habt also wohl noch mehrere Chancen, euch den Controller zu sichern, solltet aber besser schnell sein. Hier findet ihr den limitierten DualSense:

Der Preis des Controllers liegt wie üblich bei 79,99€. Limited Editions des DualSense PS5-Controllers sind generall oft sehr schnell ausverkauft oder nur noch zu stark überhöhten Preisen zu bekommen. Die 2023 erschienene Spider-Man 2 Limited Edition beispielsweise kostet derzeit auf dem Amazon Marketplace 226,76€. Deshalb ist es in der Regel eine gute Idee, möglichst früh zuzuschlagen.

Was ist das Besondere am DualSense Astro Bot Controller für PS5?

Die Astro Bot Limited Edition des DualSense Controllers fängt den Look der niedlichen kleinen Roboter aus dem Spiel hervorragend ein.

Das Auffälligste am Astro Bot Controller ist natürlich das Augenpaar auf dem Touch Pad, das genauso aussieht wie die Augen der Astro Bots im Spiel. Davon abgesehen ist der Controller, ebenfalls genau wie die Astro Bots, ganz in Blau und weiß gehalten. Eingravierte Linien an den Griffen und im Bereich um die Analogsticks verleihen dem neuen DualSense zudem ein spezielles Sci-Fi-Design.

Technische Unterschiede zu normalen DualSense PS5-Controllern gibt es wie bei allen Special und Limited Editions des Sony-Gamepads nicht. Es geht wie üblich rein um die Optik.

Was ist überhaupt Astro Bot?

9:52 Astro Bot ist so viel mehr als nur ein 3D-Mario

Die Astro Bots haben wir bereits als Sony-Maskottchen sowie in dem sehr gelungenen PSVR-Spiel Astro Bot Rescue Mission (weltweiter Wertungsdurchschnitt laut OpenCritic: 89 Punkte) kennengelernt. Nun bekommen die niedlichen Roboter endlich ihr erstes aufwendig produziertes Vollpreisspiel, für das man kein VR-Headset braucht.

Es handelt sich dabei um einen 3D-Action-Platformer, in dem ihr 50 verschiedene Planeten erkundet, um die nach einem Angriff auf das Mutterschiff der Astro Bots verstreute Crew wiederzufinden. Dabei sollt ihr auch auf Figuren aus anderen großen PlayStation-Exklusivspielen treffen. Außerdem sollen die Features des DualSense wie das haptischen Feedback ausgenutzt werden, weshalb es Sinn macht, dass ausgerechnet zu diesem Spiel ein limitierter Controller erscheint.

Neben dem neuen PS5-Controller könnt ihr natürlich auch Astro Bot bereits vorbestellen und auch dabei mehrere Ingame-Gegenstände als Pre-Order-Bonus sichern:

