Brandneuer QLED-TV für 255€: Was kann ein so günstiger 4K-Fernseher leisten?

Bei MediaMarkt könnt ihr gerade einen erst im Mai 2024 erschienenen QLED-TV zum Schnäppchenpreis abstauben: Für den 4K-Fernseher PEAQ PTV 5024T in der Größe 43 Zoll bezahlt ihr aktuell nur noch schlappe 255€ – ein hervorragendes Angebot für einen TV mit seinen Features und bislang der günstigste Preis für das Modell:

Das Angebot ist Teil eines größeren Sales bei MediaMarkt, der noch bis zum 8. Juli um 9 Uhr morgens läuft. Ob es sich für euch lohnt, erfahrt ihr hier:

Was kann der günstige QLED 4K-TV von PEAQ?

Bildqualität: Erstaunlich gut für den günstigen Preis

QLED und Dolby Vision sorgen beim neuen PEAQ 4K-TV für kräftige Farben.

Für den günstigen Preis ist die Bildqualität des PEAQ PTV 5024T erstaunlich gut. Allein schon, dass er über ein QLED-Display verfügt, hebt ihn von den meisten Fernsehern der unteren Preisklasse ab. QLED-TVs setzen eine Filterschicht aus sogenannten Quantum Dots ein, um die Farbdarstellung zu verbessern.

Um noch besser für strahlende Farben sorgen zu können, wird sogar Dolby Vision unterstützt. So gut wie teure 4K-Fernseher kann der PEAQ PTV 5024T das HDR-Format allerdings nicht ausnutzen, da seine Spitzenhelligkeit von bis zu 350 cd/m2 laut Herstellerangaben hierzu nicht ausreicht. Trotzdem ist das noch immer mehr, als man bei vielen anderen günstigen TVs bekommt.

Außerdem bietet der PEAQ PTV 5024T einen vergleichsweise hohen Kontrast von bis zu 5000:1, da er ein VA-Display verwendet. Vor allem bei Filmabenden in dunklen Räumen ist das ein großer Vorteil. Allerdings verblassen bei VA-Panels die Farben bei schrägem Blickwinkel. Für ein optimales Bild solltet ihr also direkt vor dem Fernseher sitzen.

App-Support: Viel Auswahl & Sprachsteuerung durch Google TV

Dank Google TV bekommt ihr nicht nur tollen App-Support, sondern auch Sprachsteuerung per Google Assistant.

Einer der größten Pluspunkte des PEAQ PTV 5024T ist das Betriebssystem. Der Fernseher verwendet nämlich Google TV, das einen hervorragenden App-Support bietet. Nicht nur die ganz großen Streaming-Dienste wie beispielsweise Amazon Prime Video, Netflix oder Disney+ werden unterstützt, auch etwas kleinere Services wie beispielsweise der Anime-Dienst Crunchyroll sind dabei.

Die Ersteinrichtung und die Bedienung sind einfach und komfortabel, zumal ihr durch die mitgelieferte Sprachfernbedienung die Sprachsteuerung per Google Assistant nutzen könnt. Der Prozessor des PEAQ PTV 5024T ist allerdings nicht der schnellste. Ihr solltet euch also darauf einstellen, dass der Start von Apps schon mal einige Sekunden dauern kann.

Gaming: Nur 60 FPS, aber reaktionsschnell!

Theoretisch hat der PEAQ PTV 5024T drei HDMI-2.1-Anschlüsse. Allerdings bietet er trotzdem nur ein 60Hz-Display.

Auf dem Papier verfügt der PEAQ PTV 5024T zwar über HDMI 2.1 auf drei Anschlüssen, allerdings verwendet er wie alle Low-Budget-4K-Fernseher ein 60Hz-Display. Das bedeutet, dass ihr auch mit der PS5 und der Xbox Series X auf maximal 60 FPS bei 4K-Auflösung beschränkt bleibt.

Immerhin wird durch ALLM (Auto Low Latency Mode) beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet. Außerdem ist der Input Lag sehr niedrig, ihr könnt mit rund 10 ms rechnen, was bedeutet, dass die Eingabeverzögerung in der Praxis nicht wahrnehmbar ist. Für seinen Preis ist der PEAQ PTV 5024T somit ein guter Gaming-Fernseher, nur kann er eben nicht mit 120Hz-TVs mithalten.

