Neuer Razer PS5-Controller: Was der Wolverine V2 Pro besser macht als der DualSense Edge

Diese Woche ist nicht nur der DualSense Edge PS5-Controller, der bisher nur bei Sony direkt verfügbar war, endlich auch in anderen Shops erschienen. Zugleich ist mit dem Razer Wolverine V2 Pro auch noch ein Konkurrent für den High-End-Controller auf den Markt gekommen, der zwar noch etwas teurer ist, dafür aber auch in mancherlei Hinsicht noch mehr bietet als Sonys First-Party-Gamepad. Hier könnt ihr ihn jetzt kaufen:

Was bietet der Razer Wolverine V2 Pro?

6 Zusatztasten & Trigger Stops: Der Razer Wolverine V2 Pro ist mit sechs zusätzlichen, programmierbaren Tasten ausgestattet, was zwei mehr sind, als der DualSense Edge bietet. Bei vier davon handelt es sich um Paddles auf der Rückseite des Controllers. Zudem gibt es zwei zusätzliche Bumper, die zwischen L1 und R1 liegen. Wie beim DualSense Edge findet ihr außerdem auf der Rückseite Schieberegler für die Trigger Stops, die die Wege der Trigger verkürzen und euch so schneller feuern lassen.

Vorteile gegenüber dem DualSense Edge: Der größte Vorteil gegenüber dem DualSense Edge sind aber die sogenannten „mecha-taktilen Aktionstasten“, die nicht nur sehr präzise reagieren und kurze Wege haben, sondern auch Feedback durch ein Klickgeräusch geben, ähnlich wie bei einer mechanischen Tastatur. Das gilt nicht nicht nur für die Buttons, sondern auch für das D-Pad, das übrigens wie bei einem Xbox-Controller unten liegt. Ein weiterer Vorteil ist die Akkulaufzeit. Diese fällt zwar mit rund 12 Stunden zwar nicht beeindruckend aus, sie ist aber immerhin fast doppelt so lang wie beim DualSense Edge, der schon nach 6 bis 7 Stunden schlapp macht.

Fehlende DualSense-Features: Der Razer Wolverine V2 Pro hat aber auch Nachteile. Ihm fehlen mit dem haptischen Feedback und den adaptiven Triggern zwei besondere Features, die selbst der gewöhnliche DualSense bietet. Es handelt sich eben um einen Controller, der eher auf ESport als auf ein immersives Spielerlebnis ausgerichtet ist. Außerdem kann man zwar auch am Razer Wolverine V2 Pro per App Einstellungen vornehmen, diese reichen aber nicht so weit wie beim DualSense Edge. Immerhin ist die dezente RGB-Beleuchtung einstellbar.

Mehr zum Razer Wolverine V2 Pro und auch zum DualSense Edge erfahrt ihr in unseren ausführlichen GamePro-Tests: