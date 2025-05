Maschine löst Zauberwürfel, so schnell könnt ihr nicht einmal blinzeln

Der Standard-Zauberwürfel dürfte fast jedem schonmal in die Hände gefallen sein. (Bild: Uta E. auf Pixabay)

Der Rubik's Cube, oder Zauberwürfel, ist mittlerweile eine echte Ikone der Spiele- und Puzzle-Welt. Während viele das an sich simple Rätsel nie knacken, brauchen andere nur wenige Sekunden. Roboter sind sogar noch schneller, wie ein neuer Rekord eindrucksvoll beweist.

Zauberwürfel in 0.103 Sekunden gelöst

Ja, ihr habt richtig gelesen. 0.103 Sekunden brauchte der Roboter eines Teams von Ingenieur-Studis aus Indiana nur, um den Zauberwürfel komplett zu lösen. Das ist weniger als die durchschnittliche Zeit, die ein Mensch braucht, um zu blinzeln (via NBC News).

Gebaut wurde der Roboter von Matthew Patrohay, Junpei Ota, Aden Hurd und Alex Berta. Der offizielle Rekordversuch fand am 21. April 2025 in einem Labor in West Lafayette, Indiana in den USA statt. Laut dem Guinness Buch der Rekorde war das eine neue Bestzeit für einen Roboter, der einen Zauberwürfel löst.

Glücklicherweise wurde der erfolgreiche Rekordversuch auf Video aufgenommen. Anders dürfte es auch kaum möglich sein, die genaue Zeit überhaupt zu messen. Bevor man weiß, dass es angefangen hat, ist es nämlich auch schon wieder vorbei.

Aber seht am besten selbst:

Ziemlich beeindruckend und auch im internationalen Vergleich ganz schön schnell. Der alte Rekord wurde nämlich um ganze zwei Zehntelsekunden unterboten. Viel schneller kann es jetzt wohl auch nicht mehr werden.

Menschen haben keine Chance: Bevor ihr jetzt euren Zauberwürfel aus dem Keller kramt und versucht, den Rekord eigenhändig zu brechen, haben wir schlechte Neuigkeiten. Als Mensch habt ihr zumindest in dieser Disziplin keine Chance gegen Roboter.

Selbst die schnellsten der Welt kommen da nicht ansatzweise dran. Der aktuelle Rekord wurde erst im Februar 2025 von YiHeng Wang aufgestellt. Der 11-jährige Junge aus China löste einen Zauberwürfel in nahezu unglaublichen 3.08 Sekunden.

Das ist schon extrem schnell, für den Rekord-Roboter aber immer noch eine halbe Ewigkeit.

