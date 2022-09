Neuer Xbox Controller: Die Mineral Camo Special Edition ist jetzt verfügbar

Microsoft hat gerade eine neue Special Edition des Xbox Wireless Controllers im Design Mineral Camo auf den Markt gebracht. Die neue Version könnt ihr jetzt für 64,99€ direkt im Microsoft Store und auch schon bei einigen anderen Shops bestellen. Die Angaben dazu, ab wann der Controller lieferbar ist, weichen von Händler zu Händler leicht ab. Cyberport spricht von Verfügbarkeit ab dem 29. September, bei Amazon wird der 3. Oktober genannt. Saturn und MediaMarkt versprechen eine Lieferung im Zeitraum vom 1. bis 4. Oktober. Hier geht’s zu den Shops:

Das in den kühlen Farben Mineralblau, Hellviolett, Aqua und Dunkelviolett gehaltene Gamepad ist Microsofts zweiter Xbox Series Controller im Camouflage-Design nach dem 2020 erschienenen, rotbraunen Daystrike Camo, der inzwischen fast vollständig ausverkauft ist und zu stark überhöhten Preisen verkauft wird. Diese Preisentwicklung ist typisch für Special Editions des Xbox Controllers, da diese in der Regel nur begrenzt produziert werden. Bei der noch für Xbox One erschienenen Arctic Camo Special Edition war es nicht anders.

Wie sieht der Xbox Controller Mineral Camo aus?

Bei der Mineral Camo Special Edition besitzt die Vorderseite der Schale das vierfarbige Camouflage-Design. Anders als bei den einfarbigen Xbox-Controllern von Microsoft wurde hier nicht nur die Farbe der Sticks, sondern auch der Buttons und des D-Pads angepasst, wie es sich für eine Special Edition gehört. Die Unterseite sowie die Trigger und Schultertasten sind zwar einfarbig, aber ebenfalls in einem passenden, dunklen Farbton gehalten und nicht schlicht weiß und schwarz wie bei den gewöhnlichen Xbox Series Controllern.