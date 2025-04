Dieser neue Xbox-Controller wird bestimmt schnell ausverkauft sein: Limited Edition jetzt bei Amazon sichern!

Die neue Microsoft Xbox Controller Limited Edition dürfte, wie üblich, schnell ausverkauft sein.

Zu Ehren des am 15. Mai erscheinenden Shooters DOOM: The Dark Ages bringt Microsoft eine neue Limited Edition des Xbox Wireless Controllers auf den Markt. Bei Amazon könnt ihr sie jetzt bereits vorbestellen. Da solche Limited Editions bei großen Händlern in der Regel sehr schnell ausverkauft und danach nur noch zu stark überhöhten Preisen von Scalpern zu bekommen sind, solltet ihr besser möglichst bald zuschlagen, wenn ihr sie haben wollt:

Amazon gibt bislang den 30. Mai als Veröffentlichungsdatum an, dabei könnte es sich aber um einen Platzhalter handeln. Bei MediaMarkt und Saturn ist derzeit vom 5. Mai die Rede. Dort ist der Controller zwar momentan noch nicht bestellbar, das dürfte sich aber in den nächsten Tagen ändern:

Was ist das Besondere an der neuen Xbox Controller DOOM Limited Edition?

Selbst im Vergleich zu anderen Limited Editions ist der Xbox Controller zu DOOM: The Dark Ages sehr aufwendig gestaltet, schon wegen der plattierten Oberfläche.

Wie üblich bei Limited Editions gibt es keine technischen Unterschiede zum normalen Microsoft Xbox Wireless Controller. Die einzige handfeste Verbesserung besteht in den gummierten Griffen, die für mehr Rutschfestigkeit sorgen. Ansonsten besteht der Unterschied allein in der optischen Gestaltung, die im Fall der DOOM: The Dark Ages Limited Edition allerdings einiges hermacht.

Die Frontschale setzt auf einen metallischen Look, mit schimmerndem Grün im Bereich um die Buttons und Sticks sowie dunklem Grau mit silbernem Glanz an den Griffen und oben um das Xbox-Logo herum. Es handelt sich dabei nicht um eine einfache Einfärbung, sondern um eine spezielle Plattierung, welche die Oberfläche des Controllers verändert und den Griffen Rillen verleiht sowie oben am Gamepad kleine Spikes hinzufügt.

Zudem gibt es aufwendige Verzierungen. Rechts unten seht ihr groß in roter Farbe das Zeichen des DOOM Slayers, die Buchstaben auf den Buttons wurden durch Zeichen aus dem Sentinel-Alphabet ersetzt. Oben links ist eine rote Verzierung im Blutspritzer-Stil zu sehen. Die Rückseite ist weniger spektakulär und größtenteils im klassischen, matten Schwarz gehalten, die Griffe setzen jedoch auf einen bräunlichen Leder-Look. Der linke Trigger strahlt in leuchtendem Orange.