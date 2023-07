Das neue Spiel hat einen starken Story-Fokus und wird von einem neuen Studio entwickelt. Ob Black Panther ähnlich wie hier in Marvel's Avengers aussehen wird, wissen wir noch nicht.

Bereits letztes Jahr ging die Nachricht von einem neuen Black Panther-Spiel durch den Buschfunk, jetzt ist es endlich offiziell: Marvel hat angekündigt, gemeinsam mit einem neuen EA-Studio an einem Black Panther-Singleplayer-Titel zu arbeiten. Bei Cliffhanger Games, einem neuen AAA-Studio, sind Entwickler*innen namhafter Titel an Bord.

Das wissen wir bisher über das neue Marvel-Spiel

Darum geht es: Genaue Einzelheiten hat Marvel noch nicht verraten, aber wir dürfen uns in jedem Fall auf einen Einzelspielertitel mit Third-Person-Perspektive und Story-Fokus freuen. Wir selbst sollen außerdem in großem Umfang mitbestimmen können, wie diese Geschichte verläuft. Hierzu erklärt Marvel gar:

Unser Ziel ist es, den Fans ein definitives und authentisches Black Panther-Erlebnis zu bieten und ihnen mehr Entscheidungsfreiheit und Kontrolle über ihre Handlung zu geben, als sie es jemals in einem storybasierten Videospiel erlebt haben.

Wie das Mitmischen in der Story dann genau funktioniert - Da müssen wir uns wohl noch gedulden.

Dagegen verrät Marvel, Wakanda sei die perfekte Superhelden-Sandbox und man wolle Spielenden die Möglichkeit geben, jeden Aspekt dieser Welt authentisch zu erleben. Darum werde der Titel auch in einer Kollaboration zwischen Marvel Games und dem neuen Studio Cliffhanger Games entwickelt.

Chef des neuen Studios in Seattle ist Kevin Stephens von Monolith Productions, dem Entwicklerteam, das unter anderem hinter Mittelerde: Schatten des Krieges steckt. Ihm soll ein erfahrenes Team zur Seite stehen, unter anderem mit Entwickler*innen, die an God of War, Halo Infinite und Call of Duty beteiligt waren.

Falls ihr euch jetzt fragt, wann wir mit dem Spiel rechnen können oder auf welchen Plattformen: Das wurde noch nicht bekanntgegeben. Auch einen Trailer gibt es noch nicht, sondern nur den Mini-Teaser, der lediglich das Logo zeigt. Wir müssen uns also zunächst mal gedulden, bis wir neue Infos von Marvel oder EA bekommen. Die Gerüchte zum Spiel kursierten bereits im Sommer 2022.

Wie klingen die Infos bislang für euch? Ist das ein Spiel, das auf eurer Wunschliste landen wird?