Trailer zu eingestelltem PS5-Spiel leakt online: Diesen Spider-Man-Multiplayer werden wir nie bekommen

Der Multiplayer-Ableger erinnert im Trailer-Leak stark an Spider-Man: Into the Spider-Verse, das ihr hier im Bild seht, und sein Sequel.

Alle, die sich schon seit dem Release von Marvel's Spider-Man für die PS4 nichts sehnlicher als einen Multiplayer-Modus wünschen, müssen jetzt ganz stark sein. Ein Koop-Spiel für bis zu vier Spider-Personen gleichzeitig war geplant und die Entwicklung wohl auch relativ weit fortgeschritten.

Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass dieses Spiel anscheinend leider komplett eingestampft wurde und wahrscheinlich nie erscheint. Es gibt jedoch neue Leaks dazu.

Spider-Man-Leak: Trailer zeigt 5-Spieler-Koop

Darum geht's: Schon Ende letzten Jahres musste Spider-Man 2-Entwicklerstudio Insomniac unter einem massiven Leak leiden. Der hat unter anderem Infos zum kommenden Wolverine-Spiel und vieles mehr ans Licht der Öffentlichkeit befördert. Auch einige Bilder zum ominösen Spider-Man: The Great Web waren damals dabei, aber jetzt wurde auch noch ein Trailer zu dem Spiel geleakt (via: Insider Gaming).

Was steckt hinter dem Hacker-Angriff? Was steckt hinter dem Hacker-Angriff? Die Situation rund um Insomniac Games ist nicht mit normalen Leaks zu vergleichen. Geht es sonst meist um Insider, die Informationen ausplaudern, liegt hier eine Straftat vor. Die geleakten Informationen sind gestohlen und wurden mit einer böswilligen Absicht als Erpressungsmaterial verwendet. Auch sind hier nicht nur Gameplay-Assets und Release-Pläne betroffen, sondern auch die privaten, teils finanziellen Informationen von Insomniac-Mitarbeiter*innen. GamePro wird Berichterstattung zum Hacker-Angriff leisten, aber keine Spielszenen zeigen oder auf die gestohlenen Dateien verlinken. Die gestohlenen Daten sind jetzt öffentlich und verschwinden nicht, wenn wir die Sache ignorieren. Wir sehen es als unsere journalistische Pflicht an, die veröffentlichen Informationen sowie deren illegale Beschaffung und mögliche Konsequenzen für euch aufzuarbeiten und einzuordnen.

Koop-Multiplayer im Spider-Verse: Offenbar wären wir in Spider-Man: The Great Web mit bis zu fünf Spieler*innen gleichzeitig gegen die Sinister Six angetreten. Dabei hätten wir uns wohl nicht nur in der Standard-Version New Yorks von Peter Parker und Miles Morales durch die Luft geschwungen, sondern auch Paralleluniversen Besuche abgestattet.

Richtig gelesen: Das klingt alles stark danach, als hätten wir hier eine spielbare Version der zurecht gefeierten und hochgelobten Animationsfilme Spider-Man: Into the Spider-Verse und Across the Spider-Verse geliefert bekommen. Zu fünft gemeinsam Fieslinge verkloppen und dabei durch Raum und Zeit reisen, klingt äußerst vielversprechend.

Sieht fast fertig und poliert aus: Der geleakte Trailer zeigt überraschend viel Gameplay und enthält eine Voice-Over-Erzählstimmte von Yuri Lowenthal, dem Peter Parker-Sprecher. Das alles sieht so aus und klingt, als wäre der Titel eigentlich schon marktreif gewesen und hätte demnächst veröffentlicht werden können.

Live-Service-Spiel: Ursprünglich sollte Spider-Man: The Great Web wohl langfristig spielbar sein und auch auf lange Sicht noch mit neuen Inhalten und Anpassungs-Optionen wie Klamotten ausgestattet werden. Die Möglichkeiten sind dank des Multiversums-Ansatzes natürlich unendlich und hätten viel zu bieten gehabt. Aber aus dem Leak geht auch hervor, dass daraus wohl leider nie was wird.

Wieso der Titel eingestellt worden ist, lässt sich leider nicht nachvollziehen. Für Fans dürfte das ein harter Schlag sein, weil es natürlich die Chancen minimiert, dass stattdessen einfach ein anderer Multiplayer-Ableger in diesem Spiele-Universum erscheint.

Aber wie immer gilt natürlich auch hier: Pläne können sich ändern und wir haben es hier lediglich mit einem inoffiziellen Leak zu tun. Es gibt keinerlei Ankündigungen seitens Insomniac und womöglich erscheint doch irgendwann noch ein ähnlicher Titel oder das hier in einer ganz anderen Form. Wir wissen es schlicht nicht.

Wie findet ihr die Vorstellung, zu fünft das Spider-Verse aufzumischen? Hättet ihr gern den Koop-Multiplayer-Ableger gezockt?