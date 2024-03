Spider-Man 2-Update macht versehentlich geheimes Cheat-Menü verfügbar und verrät wohl kommenden DLC

Spider-Man 2 bekommt offenbar einen DLC und dessen Inhalt wurde in einem Dev-Menü verraten.

Spider-Man 2 hat heute ein Update bekommen, das einige unbeabsichtigte Änderungen vorgenommen hat. Spieler*innen waren plötzlich in der Lage, mit Hilfe einer Tastenkombination ein Debug-Menü aufzurufen, auf das sonst nur Insomniac als Entwickler Zugriff hat.

Das schaltet allerlei wahnwitzige Cheats und bisher unerreichbare Räume frei. Es gewährt aber auch einen Einblick in die Struktur eines offenbar für die Zukunft geplanten DLCs.

Spider-Man 2-Macher schalten aus Versehen Cheat-Menü und DLC-Infos frei

Darum geht's: Eigentlich sollte das jüngste Update für Spider-Man 2 zwar viele coole Neuerungen wie das New Game+, zusätzliche Klamotten und so weiter bringen, aber dabei ist der Patch wohl ordentlich übers Ziel hinausgeschossen. Wie einige Fans bemerkt haben, kann jetzt nämlich auch ein Entwickler-Menü aufgerufen werden.

Was steckt da drin? Offenbar eine ganze Menge: Es scheint sich um ein Menü zu handeln, mit dem die Entwickler*innen das Spiel getestet haben. Ihr könnt zum Beispiel unendlich viel Lebensenergie bekommen, Missionen überspringen und bisher unerreichbare Testräume betreten, die Normalsterbliche eigentlich nie zu Gesicht bekommen sollten.

Hinweise auf neuen DLC: Gleichzeitig verbirgt sich in diesem Menü wohl auch die gesamte Struktur eines geplanten Beetle-DLCs für Spider-Man 2. Allzu viel bringt uns das nicht, aber wir können zumindest die einzelnen Teile des DLCs sehen und dass der Arc dieses Bösewichts in mehrere Teile wie ein Intro, einen Überfall und einen Bosskampf unterteilt ist.

So funktioniert das: Um das Debug- und Cheat-Menü zu aktivieren, müsst ihr während des normalen Gameplays wohl einfach nur gleichzeitig auf den Options-Knopf und das Touchpad eures DualSense-Controllers drücken. Oder gleichzeitig auf L3 und R3 (also die beiden Sticks reindrücken), wenn ihr im Speicherstand-Auswahlmenü seid.

Insomniac Games warnt davor: Ihr solltet jetzt aber lieber nicht direkt die Konsole und Spider-Man 2 anwerfen, um die Möglichkeiten und Limits des Entwicklungs-Menüs auszutesten. Die Menschen hinter dem Spiel warnen nämlich davor, dass diese Funktionen eure Spielstände korrumpieren und dem Freischalten von Trophäen im Weg stehen könnten.

Habt ihr Pech, zerschießt ihr euch also das Savegame.

Hotfix ist schon unterwegs: In demselben Beitrag, in dem das Spider-Man 2-Entwicklerstudio Insomniac Games vor der Nutzung des Debug-Menüs warnt, wird auch darauf hingewiesen, dass ein Hotfix bereits in Arbeit ist. Habt ihr also keine Angst vor möglicherweise fehlerhaften Speicherständen und wollt unbedingt ausprobieren, was mit diesem geheimen Cheat-Menü so alles möglich ist, solltet ihr euch wahrscheinlich beeilen.

Habt ihr das Menü schon entdeckt und ausprobiert? Was sagt ihr zum Beetle-DLC?