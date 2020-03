Neues Dino Crisis war offenbar in Entwicklung, wurde aber eingestellt

Dino Crisis haben viele Spieler noch in sehr guter Erinnerung. Der im Jahr 1999 erschienene Titel mixte Survival-Horror mit Dinosaurier-Thematik und war insbesondere atmosphärisch ein echtes Highlight. Es folgten noch ein deutlich action-orientierterer Nachfolger sowie ein dritter Teil auf der ersten Xbox, danach versank die Serie komplett in der Versenkung und ist von dort bis heute nicht mehr aufgetaucht.

In all den Jahren forderten Fans immer wieder die Rückkehr der Dino Crisis-Serie, Capcom selbst schürte im Oktober vergangenen Jahres die Hoffnungen, als bekannt wurde, dass der Publisher eine ältere Serie wiederbeleben wolle.

Und ganz offenbar war die Rückkehr der Dino-Serie tatsächlich geplant. Das behauptet zumindest der Branchen-Insider AestheticGamer auf Twitter. Laut ihm begann die Entwicklung an einem neuen Teil bereits vor einigen Jahren, wurde dann aber bedauerlicherweise eingestellt. Seitdem ist die Serie wieder "ausgestorben".

Time to break some hearts:

-Code Veronica remake is not in production right now, not even pre-production.

-A Dino Crisis game actually was started a few years ago, but then scrapped and buried, and the franchise for now is still extinct for the time being.