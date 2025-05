Das neue Herr der Ringe-Spiel erscheint bald: Für PS5 und Switch könnt ihr euch jetzt ein 50 cm großes Extra sichern!

Das neue Herr der Ringe-Spiel zeigt Mittelerde von seiner idyllischsten Seite.

Lange dauert es nun nicht mehr: Am 29. Juli erscheint mit Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game das nächste Herr der Ringe-Spiel. Die physischen Versionen für PS5 und Nintendo Switch könnt ihr euch bei Amazon jetzt bereits vorbestellen. Diese liefern nicht nur den digitalen Soundtrack mit, sondern enthalten auch eine große und schicke Karte der Spielwelt mit 50,6 x 40,8 cm. Hier findet ihr sie:

Natürlich bekommt ihr bei Amazon auch wieder die übliche Preisgarantie für Vorbesteller: Falls das Spiel vor dem Release-Termin noch günstiger werden sollte, zahlt ihr also automatisch weniger. Tales of the Shire soll übrigens auch für PC und Xbox Series erscheinen, für diese Plattformen wird das Spiel nach derzeitigem Stand jedoch nur digital verfügbar sein.

Durch die physischen Editionen von Tales of the Shire für PS5 und Nintendo Switch könnt ihr euch Extras sichern.

Was ist Tales of the Shire überhaupt?

Tales of the Shire ist anders als andere Herr der Ringe-Spiele. Anstatt in den Kampf gegen Sauron zu ziehen und massenhaft Orks niederzumetzeln, dreht sich dieses Spiel einzig und allein und das friedliche Leben im idyllischen Auenland (auf Englisch „Shire“). Ihr spielt einen Bewohner des Dörfchens Wasserau und lebt in einem Haus, das stark an Bilbos berühmtes Anwesen aus den Filmen erinnert.

9:26 Tales of the Shire: Neues Entwicklervideo stellt das friedliche Auenland der Herr der Ringe-Welt vor

Das Gameplay ähnelt stark anderen Lebens- und Farming-Simulationen wie Animal Crossing oder Stardew Valley: Ihr kümmert euch um euren Garten, sammelt Kräuter und Pflanzen, geht Angeln, gestaltet euer Heim, erkundet die Open World und freundet euch mit anderen Hobbits an, denen ihr bei ihren Problemen helfen könnt. Eine besondere Rolle spielt dabei das für Hobbits so wichtige Kochen, für das es ein komplexeres Minispiel gibt als aus anderen Spielen gewohnt.

Übrigens verfügt Tales of the Shire nicht über die Film-, sondern über die Buchlizenz. Das bedeutet einerseits, dass Charaktere etwas anders aussehen als in den Filmen. Andererseits kann das Spiel das Auenland mit vielen Details aus der Buchvorlage nachbilden, die in den Filmen nicht auftauchen, bis hin zu den schrulligen, spießigen Streitereien zwischen Dörfern und Familienmitgliedern.