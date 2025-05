Tales of the Shire: Neues Entwicklervideo stellt das friedliche Auenland der Herr der Ringe-Welt vor

Im Sommer erscheint Tales of the Shire, das im Herr der Ringe-Universum angesiedelt ist. Ihr spielt darin Hobbits und lebt ein ruhiges Leben im Auenland, das sich spielerisch am ehesten mit Animal Crossing oder Stardew Valley vergleichen lässt. Im neuen Video kommt das Entwicklerteam von Wētā Workshop zu Wort, zeigt Behind-the-Scenes-Aufnahmen und gibt noch einmal einen Überblick über die verschiedenen Features des Spiels.

Wir konnten bereits eine frühe Alpha-Version anspielen. Unsere Eindrücke gibt's in der Preview zum Hobbit-Simulator.

Tales of the Shire soll am 29. Juli 2025 für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erscheinen.