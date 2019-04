Auf der Star Wars Celebration wurden endlich neue Trailer zu Episode 9 und dem neuen Spiel Star Wars Jedi: Fallen Order veröffentlicht. Allerdings gab es noch eine kleine "Ankündigung", die jedoch offenbar gar nicht geplant war. Neben Fallen Order wird es nämlich noch ein Star Wars-Spiel geben.

Das wissen wir von Matthew Wood. Dieser arbeitet als Supervising Sound Editor bei Skywalker Sound, die sich um klangvolle Effekte kümmern und dementsprechend viele Einblicke in alle laufenden Star Wars-Projekte haben.

Während eines Interviews auf der Messe in 'The Star Wars Show Live!' hat er sich bei seinen derzeitigen Aufträgen anscheinend verplappert.

"Es gibt so viele Dinge die wir gerade machen. Wir arbeiten gerade an Resistance, an Clone Wars, The Mandalorian wird kommen, natürlich Episode 9, es gibt ein neues Lego Star Wars-Spiel an dem gearbeitet wird (...)"