Dieses wunderschöne neue LEGO Zelda Set vereint gleich zwei Nintendo-Spiele in sich!

Den Deku-Baum aus Zelda: Breath of the Wild und Ocarina of Time könnt ihr jetzt mit 2500 LEGO-Bausteinen nachbauen.

LEGO hat die Vorbestellungen für ein neues Set zu Nintendos erfolgreicher Spielereihe The Legend of Zelda gestartet. Mit 2500 Teilen könnt ihr den berühmten Deku-Baum nachbauen, und zwar in zwei verschiedenen Versionen, die auf dem Switch-Hit Breath of the Wild und auf dem Klassiker Ocarina of Time basieren. Release-Termin ist der 1. September. Bislang könnt ihr das Set ausschließlich direkt im LEGO Store vorbestellen:

Spektakuläre LEGO-Sets zu bekannten Franchises sind manchmal schon vor dem Release ausverkauft. Deshalb kann es eine gute Idee sein, sie sich frühzeitig zu sichern.

LEGO Zelda Deku-Baum: Das bietet das wandlungsfähige neue Set

Das LEGO Zelda Deku-Baum Set lässt sich in zwei verschiedenen Versionen aufbauen. Hier seht ihr die Ocarina of Time-Variante.

Die größte Besonderheit des LEGO The Legend of Zelda Deku-Baums ist natürlich die schon erwähnte Wandlungsfähigkeit. Ihr könnt euch zwischen einer 33 cm hohen und 35 cm breiten Ocarina of Time-Version und einer farbenprächtigen 31 cm hohen und 39 cm breiten Breath of the Wild-Variante mit bunten Blättern entscheiden. In beiden Versionen hat der Baum bewegliche Gesichtszüge und abnehmbare Seitenwände, sodass ihr sein Innenleben begutachten könnt.

Zusätzlich zum Baum bekommt ihr auch noch Links Haus sowie Link selbst in drei verschiedenen Versionen mitgeliefert. Auch eine Minifigur von Prinzessin Zelda ist mit dabei, zudem bekommt ihr viele ikonische Gegenstände wie die Okarina der Zeit, das Master-Schwert und den Hylia-Schild und auch viele weitere Items und Pflanzen zur Dekoration der Umgebung. Die vielen kleinen, bunten Details tragen enorm zum prachtvollen, dekorativen Look des Sets bei, gerade in der BoTW-Version.

Hier die Breath of the Wild-Version des LEGO Zelda Deku-Baums. Oben rechts seht ihr zudem Links Haus, das mitgeliefert wird.

Das Set ist mit seinen 2500 Teilen in erster Linie an erwachsene Sammler*innen gerichtet und eignet sich mit seiner hübschen, idyllischen Optik besonders gut als Ausstellungsstück. LEGO spricht daher die Altersempfehlung 18+ aus. Trotzdem können aber natürlich auch Kinder mit dem LEGO Zelda Deku-Baum ihren Spaß haben, nur werden sie beim Aufbau eventuell Hilfe brauchen und mit der Ocarina of Time-Version des Baums vermutlich nicht so viel anfangen können wie erfahrene Zelda-Fans.

