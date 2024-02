Brandneues Mario-Spiel für Switch im Angebot: Mario vs. Donkey Kong gibt’s schon vor Release günstiger!

Schon zwei Wochen vor Release könnt ihr euch Mario vs. Donkey Kong günstiger und mit einem Gratis-Bonus sichern.

Das 2023 erschienene Super Mario Bros. Wonder steht noch immer an der Spitze der Bestsellerlisten, da nähert sich schon das nächste große Mario-Spiel: Am 16. Februar erscheint Mario vs. Donkey Kong. Den Exklusivtitel für Nintendo Switch könnt ihr euch bei MediaMarkt jetzt bereits günstiger sichern: Für nur 44,99€ bei kostenlosem Versand bekommt ihr zum Spiel sogar noch einen schicken Schlüsselanhänger als Gratis-Extra dazu.

Alternativ findet ihr das Angebot auch bei Saturn. Natürlich könnt ihr zudem weiterhin bei Amazon vorbestellen, dort zahlt ihr aber nach wie vor die normalen 49,99€ ohne Extras.

Den hübschen Schlüsselanhänger bekommt ihr bei MediaMarkt und Saturn gratis zu Mario vs. Donkey Kong dazu.

Was ist Mario vs. Donkey Kong?

Schickes Remake: Bei der Switch-Version von Mario vs. Donkey Kong handelt es sich um ein Remake des ursprünglich für Game Boy Advance erschienenen Spiels, durch das der Klassiker in komplett neuer, zeitgemäßer Grafik erstrahlt. Neben weiteren technischen Verbesserungen gibt es auch einen neuen Koop-Modus, durch den ihr zu zweit an einer Konsole spielen und ganz neue Wege in den Leveln öffnen könnt, wenn ihr euch gegenseitig unterstützt.

0:41 Mario vs. Donkey Kong: Das erwartet euch in der schicken Switch-Neuauflage

Rätsel-Jump&Run: Ansonsten bleibt die Neuauflage dem Original treu. Donkey Kong hat niedliche Mini-Mario-Spielzeugfiguren gestohlen, woraufhin Mario ihn verfolgt, um die Figuren zurückzuholen. Spielerisch handelt es sich um ein Rätselspiel mit Jump&Run-Mechaniken. Um herauszufinden, wie ihr das Ende der 2D-Level erreichen könnt, müsst ihr jeden Abschnitt erst mal unter die Lupe nehmen und seine Geheimnisse und versteckten Mechaniken durchschauen.

Akrobatischer Mario: Ein bisschen Geschicklichkeit braucht ihr anschließend trotzdem noch, um Marios beeindruckende akrobatische Fähigkeiten wie den Handstandüberschlag und den Rückwärtssalto auszunutzen und an den zahlreichen Feinden vorbeizukommen. Außerdem sorgen Action-Abschnitte und Bosskämpfe zwischendurch für Abwechslung.

