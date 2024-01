Mario vs. Donkey Kong: Das erwartet euch in der schicken Switch-Neuauflage

Der GBA-Klassiker Mario vs. Donkey Kong bekommt eine technisch überarbeitete Neuauflage für die Nintendo Switch. Im Trailer seht ihr, was euch im Spiel erwartet.

Wie im Original müsst ihr in über 130 2D-Levels kleine Mario-Spielfiguren befreien, die zuvor vom fiesen Donkey Kong gestohlen wurden. Die einzelnen Stages bieten dabei einen Mix aus Jump&Run und Umgebungsrätseln. Häufig müssen etwa verschiedenfarbige Knöpfe in der richtigen Reihenfolge betätigt werden.

Der Titel, der am 16. Februar für die Nintendo Switch erscheint, bringt aber auch eigene Welten und Ideen mit. Wenn ihr das Original also schon in- und auswendig kennt, gibt es hier trotzdem neue Herausforderungen zu entdecken.