Zehnmal so groß wie Skyrim: Neues Open-World-Rollenspiel für Switch jetzt bei Amazon im Angebot abstauben!

Diesen Open-World-Hit, dessen Switch-Version erst nächste Woche erscheint, gibt's bei Amazon bereits günstiger.

Am 20. März, also nächste Woche Donnerstag, erscheint mit der Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition eines der besten Spiele von der Wii U in einer neuen, verbesserten Version für Nintendo Switch. Schon jetzt könnt ihr das Open-World-Rollenspiel, dessen Original-Version 90 Punkte im GamePro-Test bekommen hat, bei Amazon günstiger im Angebot bekommen. Hier spart ihr aktuell 10€ im Vergleich zum UVP:

Alternativ findet ihr den Deal übrigens auch bei MediaMarkt und bei Saturn. Dort ist er Teil der kürzlich gestarteten Frühlingsangebote, die noch bis zum 24. März um 9 Uhr morgens laufen. Da Amazon vermutlich nur mit den beiden Konkurrenten mitgezogen ist, dürfte das Angebot dort zur selben Zeit enden. Mehr zum Frühlings-Sale mit hunderten Technik-Angeboten bei MediaMarkt und Saturn erfahrt ihr hier:

Was bietet die Xenoblade Chronicles X Definitive Edition?

2:29 Xenoblade Chronicles X bekommt einen Switch-Port - komplette Reihe ist bald auf der Konsole spielbar

Xenoblade Chronicles X ist ein gigantisches Open-World-Spiel, das euch auf den fremden Planeten Mira schickt. Nach der Zerstörung der Erde durch Außerirdische landet hier eine Gruppe Überlebender mit ihrem Raumschiff und gründet die Kolonie New L.A., bei deren Ausbau und Verteidigung ihr fortan mithelfen sollt. Nach und nach erkundet ihr dabei die fünf Kontinente des Planeten, der insgesamt rund zehnmal so groß ist wie die Spielwelt von Skyrim (etwa 400 km2 im Vergleich zu 37 km2).

Xenoblade Chronicles X beeindruckt aber auch spielerisch, denn es bietet ein komplexes Kampfsystem mit Schuss- und Nahkampfwaffen sowie zahlreichen Spezialfähigkeiten und Skills. Wenn ihr nach einigen Spielstunden euren eigenen Mech bekommt, wird die ohnehin schon spektakuläre Echtzeit-Action sogar noch ein gutes Stück brachialer. Ein vielseitiges Fortschrittssystem mit acht Charakterklassen sorgt zudem dafür, dass ihr während der Spielzeit von circa 70 bis 120 Stunden immer wieder Neues lernt.

Xenoblade Chronicles X für Switch: Die riesige Kolonie New L.A. soll zur neuen Heimat für die letzten Überlebenden der Menschheit werden.

Die Definitive Edition für Nintendo Switch bietet zahlreiche grafische und weitere technische Verbesserungen, soll aber auch völlig neue Inhalte liefern und sogar die Story erweitern. Ob das reicht, damit sich der Kauf selbst für Besitzer des Originals lohnt, wird sich erst noch zeigen. All jene, die Xenoblade Chronicles X bislang noch gar nicht gespielt haben, sollten das Open-World-Spektakel aber auf jeden Fall spätestens jetzt auf der Switch nachholen: