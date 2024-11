Neues Open-World-Spiel für PS5 erscheint nächste Woche: Dieses Dino-Abenteuer sollten Horizon-Fans nicht verpassen!

Lust auf eine bunte Open World mit Roboter-Dinos? Dann könnt ihr euch ab nächster Woche dieses Spiel schnappen.

Bereits nächste Woche, genauer gesagt am 14. November, erscheint ein neues Open-World-Spiel für PS5 sowie für Nintendo Switch, das euch in eine postapokalyptische, aber trotzdem knallbunte Spielwelt entführt und euch noch dazu euer eigenes Dorf aufbauen lässt. Bei Amazon könnt ihr vorbestellen und euch dadurch jetzt noch schnell den Vorbesteller-Bonus sichern:

Open-World-Abenteuer, Koop & Sandbox zugleich

2:11 Lego Horizon Adventures: Wie Forbidden West mit Bausteinen - neues Open-World-Spiel enthüllt

Die Rede ist von LEGO Horizon Adventures! Wie in Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West werdet ihr auch hier in eine endzeitliche Welt geschickt, in der von der menschlichen Zivilisation nicht mehr viel übrig ist. Dafür ziehen riesige Roboter mit der Gestalt von Dinosauriern durch die verwilderten Landschaften. Als Heldin Aloy müsst ihr es mit diesen Maschinenwesen aufnehmen, um euer Dorf zu beschützen.

Neben Aloy könnt ihr diesmal jedoch auch andere Helden spielen, die alle über individuelle Fertigkeiten verfügen. Das Besondere dabei: Ihr könnt jetzt endlich zu zweit im Koop auf die Robo-Dinosaurier-Jagd gehen! Nach all dem zu urteilen, was bisher vom Gameplay zu sehen war, scheint das hervorragend zu funktionieren. Verschiedene Schwachstellen der riesigen Roboter im Team gleichzeitig zu attackieren, fügt den Kämpfen eine ganz neue taktische Komponente hinzu.

In eurem Heimatdorf lässt euch LEGO Horizon Adventures selbst kleine Details anpassen.

Wie die Vorbilder soll auch LEGO Horizon Adventures eine Open World und viel Freiraum zum Erkunden bieten. So groß wie im Original wird die Welt allerdings nicht, stattdessen soll es sich um eine kompaktere, kondensierte Version der Spielwelt von Horizon Zero Dawn handeln. Auch die Story soll kürzer und temporeicher erzählt werden. Dafür wird sie mit dem typischen LEGO-Humor angereichert und bietet jede Menge Selbstironie.

Außerdem bekommt ihr in LEGO Horizon Adventures völlig neues Sandbox-Gameplay. Ihr könnt nämlich jederzeit von euren Erkundungstouren in euer Heimatdorf zurückkehren und dieses ganz nach euren Wünschen ausbauen und umgestalten. Hier spielt LEGO Horizon Adventures die Vorteile seines Bauklötzchen-Designs aus und bietet euch eine Menge kreativer Freiheiten.

