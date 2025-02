Neues Piratenspiel für PS5 erscheint am Freitag: Diese Open World bietet mehr, als Skull & Bones je versprochen hat!

Dieses neue PS5-Spiel bietet so ziemlich alles, was man sich von einem Piratenabenteuer wünschen kann, aber auch einiges, das weit darüber hinaus geht.

Rund ein Jahr nach dem eher missglückten Skull & Bones erscheint in wenigen Tagen eine neue Hoffnung für Piraten-Fans: Am 21. Februar steht der Release eines neuen Open-World-Spiels für PS5 an, das sowohl beim Gameplay als auch bei der Story sehr viel mehr bietet als der Ubisoft-Konkurrent. Wenn ihr jetzt noch schnell vorbestellt, könnt ihr euch verschiedene zusätzliche In-Game-Gegenstände als Pre-Order-Bonus sichern:

Schiffsschlachten & Säbel-Kämpfe: Das bietet das neue Piratenabenteuer für PS5

Es geht hier um Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Im jüngste Teil der Gangster-Epos-Reihe spielt ihr den schon bekannten Goro Majima, der nach einem Schiffbruch mit Amnesie an einem Strand erwacht. Da Goro eine Augenklappe trägt, hält er sich für einen Piraten und beschließt, das entsprechende Leben zu führen. Also sammelt er eine Crew und terrorisiert fortan mit seinem Schiff die Küsten Hawaiis.

Eine historische Piraten-Simulation bekommt ihr hier also nicht, doch darüber solltet ihr nicht allzu enttäuscht sein, denn ihr durchkreuzt die Meere dennoch mit einem traditionellen Piraten-Segelschiff und benutzt altmodische Kanonen. Es soll richtige Seeschlachten geben, die jenen in Assassin’s Creed Black Flag recht ähnlich sehen. Außerdem sollt ihr verborgene Inseln erforschen und nach einem legendären Schatz suchen können.

Spektakulärere Nahkämpfe als in Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii dürftet ihr noch in keinem anderen Piratenspiel gesehen haben.

Ein großer Vorteil gegenüber Skull & Bones ist zudem, dass Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Nahkämpfe bietet, die auf dem Echtzeit-Kampfsystem älterer Yakuza-Spiele basieren und somit durch Kombos und Spezialattacken für Spannung und spielerischen Tiefgang sorgen. Majima bedient sich dabei nicht nur seiner Fäuste, sondern schwingt gleich zwei Piratensäbel gleichzeitig.

Natürlich merkt man der Spielwelt trotz allem an, dass wir uns nicht Jahrhunderte in der Vergangenheit befinden. So kämpfen wir manchmal an Stränden zwischen Hotels und Touristen, außerdem bedient sich Goro auch der einen oder anderen modernen Waffe. Dennoch: Von einem klassischen Piratenspiel ist Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii gar nicht mal so weit entfernt und das Gameplay der Reihe scheint gut zum Szenario zu passen.