Dieses neue PS5-Spiel lässt euch eine intime Beziehung mit eurem Toaster eingehen – Jetzt mit Preisgarantie sichern!

Liebe kann die ungewöhnlichsten Formen annehmen, vor allem in diesem Spiel für PS5 und Switch.

Habt ihr euch schon mal gefragt, was euer Toaster, euer Kühlschrank oder eure Waschmaschine wohl zu euch sagen würden, wenn sie sprechen könnten? Und ob ihr sie wohl dazu bringen könntet, sich in euch zu verlieben? Nein? Wir auch nicht. Trotzdem werden wir darauf schon bald eine Antwort bekommen, nämlich im Spiel Date Everything!, das ihr ab jetzt für PS5 bei Amazon vorbestellen könnt:

Wie üblich bekommt ihr bei Amazon eine Preisgarantie: Falls das Spiel vor dem Release noch günstiger werden sollte, zahlt ihr also automatisch weniger. Alternativ könnt ihr übrigens auch bereits die Switch-Version vorbestellen, für Xbox und PC erscheint Date Everything! nach derzeitigem Stand hingegen wohl nur digital.

Die physische Version soll laut Amazon am 28. August veröffentlicht werden. Die digitale Fassung ist hingegen bereits für Juni angekündigt, allerdings bislang noch nirgendwo bestellbar.

In Date Everything! wird euch eine magische Brille geschenkt, durch die ihr Haushaltsgegenstände in eurer Wohnung in anthropomorphe Wesen verwandeln könnt, welche noch immer einige Elemente ihrer früheren Gestalt behalten. In 3D erkundet ihr die Wohnung mit der Brille auf der Nase, nähert euch dem Gegenstand eures Begehrens und ladet ihn mit Herzen auf, bis er sich in seiner menschlichen, im Comic-Stil gehaltenen Gestalt zeigt und bereit ist, mit euch zu sprechen.

Insgesamt soll es über 100 verschiedene Charaktere aus allen Zimmern der Wohnung geben, von Kühlschrank und Toaster über Bett, Stuhl und Flügel bis hin zu Waschbecken und Toilettenschüssel. Im obigen Trailer sind bereits eine Menge Beispiele zu sehen. Alle Charaktere sind komplett vertont (allerdings nur auf Englisch) und verfügen über eine individuelle Geschichte.

Durch eine magische Brille bekommen eure Haushalsgeräte eine menschenähnliche Gestalt.

Je nachdem, wie ihr euch in den Gesprächen anstellt, kann eure Beziehung unterschiedliche Wege gehen und in Freundschaft, Feindschaft oder eben in Liebe enden. Daneben scheint euer Alter Ego auch noch über eine eigene Hintergrundgeschichte zu verfügen, die wohl mit der Arbeit bei einem KI-Unternehmen zusammenhängt, von dem ihr gefeuert wurdet. Hierüber ist allerdings bislang nicht viel bekannt.