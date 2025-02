So günstig waren Magic-Karten schon lange nicht mehr: Das neue Set macht verdammt viel Spaß und schont den Geldbeutel

Das neue Set lässt neue und bekannte Charaktere in einem interdimensionalen Rennen gegeneinander antreten.

Ich muss ehrlich zugeben, als ich das Thema und Artdesign von Aetherdrift gesehen habe, war ich sehr skeptisch. Ich bin einfach kein Fan von Autorennen in Magic. Trotzdem bin ich mit einem Freund zum Prerelease gegangen und hab dem Set eine Chance gegeben –zum Glück, denn mit den neuen Karten zu spielen macht wesentlich mehr Spaß, als sie anzuschauen!

Bei Games Island bekommt ihr eine Play Booster Box mit 30 Packs schon für 109,99 € – das reicht für fünf Prereleases! Der Preis pro Booster hat sich im Vergleich zu den Vorgängern wenig verändert, eine Box ist jetzt aber zwischen 15 bis 25 Euro günstiger als zuvor:

Fette Schlitten und neue Mechaniken

In der Woche vor dem offiziellen Erscheinen eines Sets findet immer der sogenannte Prerelease statt. Dort bekomm alle Teilnehmenden eine kleine Schachtel mit einer seltenen Promo-Karte und sechs Play Boostern. Daraus baut man sich dann ein 40-Karten-Deck und tritt gegeneinander an. Im Kern handelt es sich um ein Sealed-Event. Wenn ihr nicht wisst was Sealed bedeutet, findet ihr in meinem Guide eine Erklärung:

Mehr zum Thema Was ist ein Sealed-Event? Alles, was ihr über die verschiedenen Formate wissen müsst und welches das Richtige für euch ist

Die spezielle Variante die ich am Wochenende gespielt habe, war "Twoheaded Giant". Dabei spielt man nicht 1v1, sondern zusammen mit einem Partner, also 2v2 und startet mit 30 Leben für das gesamte Team. Im Kern funktioniert das Ganze wie die eins gegen eins Variante, nur dass ihr aus 12 Boostern zwei Decks baut – der gesamte Booster-Pool steht dem Team zusammen zur Verfügung. Das ist vor allem dann praktisch, wenn eine*r von euch fortgeschritten und die andere Person neu ist.

Diese unscheinbare Karte war der Star in meinem Prerelease-Pool. Bei zwei Gegnern bedeutet jedes Artefakt, das ich spiele, zwei Schaden für das gegnerische Team.

Genug vom drumherum, warum macht das Spiel Spaß? Die neue Mechanik, Speed, ist, entgegen des Namens, eher langsam als schnell. Ihr startet, die entsprechende Karte vorausgesetzt, bei Geschwindigkeit 1. Ein mal pro Zug, wenn einer eurer Gegner Leben verliert, steigt die Stufe bis zu einem Maximum von 4. Zu zweit ist es viel einfacher, auf Stufe vier zu kommen, so kommt einiges an Dynamik ins Spiel – Angreifen ist sehr erwünscht.

Außerdem ist das Set brillant für das Limited Format designt. Es gibt genug Karten, mit denen man mit dem Feld der Gegner interagieren kann und quasi keine "Spiel mich und gewinne"-Karten. Es geht angenehm spannend hin und her, ohne dass die Runden zu lange dauern – wir kamen kein einziges Mal ans Zeitlimit von 60 Minuten pro Runde.

Fazit zu Aetherdrift: Auch wenn euch das Design der Karten nicht gefällt, kann ich euch nur empfehlen, mal einen Draft oder ein Sealed zu spielen. Bei 11 € bzw. 22 € pro Person ist das Preisschild wirklich nicht hoch.