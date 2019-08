Fünf Jahre nach dem Erscheinen des spielbaren Silent Hills-Teasers P.T. bleibt es weiterhin still um das legendäre Horror-Franchise. Die plötzliche Einstampfung des heiß erwarteten Hideo Kojima-Projekts hat die Silent Hill-Marke ziemlich zurückgeworfen und sieben Jahre nach dem letzten Ableger Silent Hill: Downpour fehlt weiterhin jede Spur von der Reihe.

Geht es mit Silent Hill jetzt endlich weiter? Nein, eher nicht

Jetzt gibt es aber ein kleines Lebenszeichen: ein aktueller Trademark-Eintrag seitens Konami. Im kanadischen Intellectual Property Office ging am 26. Juli ein neuer Antrag ein, der die Silent Hill-Marke an sich betrifft. Im "Services"-Zusatz wird aber spezifiziert, dass es sich dabei um "video games" und "computer games" handelt.

Doch was heißt das jetzt? Ein Trademark-Eintrag ist vor allem eine rechtliche Angelegenheit. In diesem Falle sichert sich Konami schlicht die Rechte an der eigenen Marke und dem Namen "Silent Hill". Das ist ein standardisierter Prozess, der nicht wirklich andeutet, dass da aktuell ein großer Comeback-Plan der Reihe in der Mache ist.

Allerdings zeigt das Trademark immerhin auf, dass Konami weiterhin mit der Silent Hill-Marke rechnet und sie zu schützen sucht. Ob uns irgendwann wirklich ein neuer Hauptableger erwartet, oder Konami auf dem Remake-Zug aufspringt und das originale Silent Hill zurückbringt, kann nicht gesagt werden.

Ewig Zeit lassen kann sich Konami allerdings nicht, denn Trademark-Ansprüche lassen sich nur in begrenzter Menge erneuern. Zumindest dann, wenn eine aktive Nutzung der Markenrechte ausbleibt - es also eine Veröffentlichung gibt. Theoretisch lässt sich eine Marke dann noch immer schützen, allerdings ist das dann mit mehr Aufwand (Papierkram) und auch mehr Kosten verbunden.

