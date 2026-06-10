Auf kein Star-Wars-Spiel der letzten 20 Jahre habe ich mich so gefreut wie auf dieses: Bald ist es da!

Jedis spielen zwar auch in diesem Star-Wars-Spiel eine wichtige Rolle, stehen aber nicht im Mittelpunkt.

Schon in diesem Sommer, genauer gesagt am 27. August, erscheint ein großes neues Star-Wars-Spiel für PS5, Xbox und PC, das spielerisch einen ganz anderen Weg einschlägt als beispielsweise Star Wars Jedi: Survivor und Star Wars Outlaws und gerade deswegen so spannend ist. Ich persönlich habe mich jedenfalls seit Star Wars Battlefront auf kein Star-Wars-Spiel mehr so gefreut – und damit meine ich das erste Battlefront aus 2005.

Ab jetzt könnt ihr den potenziellen Hit bereits vorbestellen, die physischen Versionen für PS5 und Xbox Series X bekommt ihr beispielsweise hier bei Amazon mit Vorbesteller-Bonus und Preisgarantie:

Die Preisgarantie bedeutet: Falls das Spiel vor dem Release noch günstiger wird, zahlt ihr automatisch den besten Preis. Für den PC erscheint das neue Star-War-Spiel übrigens ebenfalls, für diese Plattform wurde jedoch keine physische Version angekündigt. Digital könnt ihr es bereits auf Steam vorbestellen.

Jedis, Klonkrieger & Androiden: Das ist das neue Star-War-Spiel!

3:08 Star Wars Zero Company: Das neue Taktik-Rollenspiel hat endlich einen Release-Termin

Autoplay

Ich spreche von Star Wars Zero Company, einem Rundentaktikspiel, das stark an XCOM erinnert – und das aus gutem Grund: In dem noch jungen Studio Bit Reactor arbeiten nämlich Entwickler, die zuvor bei Firaxis an XCOM, XCOM 2 und Civilization beteiligt waren. Unterstützt werden sie von Respawn, die Star Wars Jedi: Fallen Order und Star Wars Jedi: Survivor gemacht haben. Publisher ist Electronic Arts.

Zur Zeit der Klonkriege spielt ihr einen ehemaligen Offizier der republikanischen Armee, der gemeinsam mit einem bunt zusammengewürfelten Trupp von Elitekriegern Spezialoperationen ausführt und dabei gegen eine gigantische Bedrohung für die ganze Galaxis kämpft. Das Marketing verspricht eine düstere, kinoreife Original-Story. Ob dieses Versprechen wirklich eingelöst wird, wird sich noch zeigen, ist zumindest mir aber auch gar nicht so wichtig.

Star Wars Zero Company gibt euch die Controlle über eine bunte Truppe.

Viel wichtiger ist das Gameplay und hier könnte Star Wars Zero Company selbst das großartige XCOM 2 mit etwas Glück noch übertreffen: Da unser Team aus den verschiedensten Charakteren von Klonkriegern über Androiden bis zum Jedi besteht, dürften auch die Fähigkeiten entsprechend vielfältig sein, was noch viel mehr taktische Möglichkeiten und Synergieeffekte verspricht als im Vorbild.

Das Star-Wars-Setting eignet sich so gut für ein solches Spiel, in dem man ein kleines Team aus Individualisten steuert, dass man sich schon fragt, wieso seit Knights of the Old Republic niemand mehr etwas in der Art gemacht hat. Die taktischen Gameplay-Grundlagen wie Deckungssystem und Overwatch-Modus scheinen übrigens ziemlich genau wie bei XCOM zu funktionieren. Wenn die Entwickler hierauf aufbauen und zudem die Stärken des Settings ausspielen, sollte also nicht viel schiefgehen.

Hier seht ihr den Vorbesteller-Bonus von Star Wars Zero Company.

Ich bin mir jedenfalls ziemlich sicher, dass ich mit Star Wars Zero Company meinen Spaß haben werde. Selbst in dem Fall, dass die taktischen Möglichkeiten doch nicht so vielfältig sind, wie ich mir erhoffe, sondern auf dem Niveau von XCOM bleiben: Für ein XCOM im Star-Wars-Universum bin ich jederzeit zu haben. Und falls den Entwicklern sogar die Story gelingt, dürfen sie als Nächstes auch gern ein Baldur's Gate 3 im Star-Wars-Universum machen. Es gibt hier noch viel ungenutztes Potenzial.