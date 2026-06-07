Star Wars Zero Company: Das neue Taktik-Rollenspiel hat endlich einen Release-Termin

Mit Star Wars Zero Company erscheint am 27. August 2026 ein neues rundenbasiertes Taktikspiel von EA und Bit Reactor für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X/S.

In der Kampagne übernehmt ihr das Kommando über die Kompanie Null, um fernab der strahlenden Filmhelden in den düsteren Schatten der Klonkriege zu operieren. Eure Spezialeinheit rekrutiert ihr dabei aus acht verschiedenen Alien-Spezies der Galaxis und passt Ausrüstung sowie Fähigkeiten der Truppe ganz an eure bevorzugte Spielweise an.