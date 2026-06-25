Neues Switch 2-Bundle bei Amazon aufgetaucht: Konsole ab jetzt mit Megahit aus 2026 schnappen!

Ab heute könnt ihr euch die Switch 2 in einem neuen Bundle mit einem echten Top-Spiel sichern!

Schon am 2. Juli (also nächste Woche Donnerstag) bringt Nintendo ein neues offizielles Bundle mit der Nintendo Switch 2 auf den Markt, ab dann könnt ihr euch die Konsole direkt mit dem neuen Exklusivhit Pokémon Pokopia (89 Punkte auf Metacritic) schnappen. Ab heute könnt ihr das Bundle vorbestellen, etwa hier bei Amazon, wo euch eine kostenfreie Lieferung pünktlich zum Release-Termin versprochen wird:

Alternativ könnt ihr euch das Switch 2 Pokémon Pokopia Bundle natürlich auch bei anderen Händlern sichern. Der Preis ist dort gleich, doch während MediaMarkt und Saturn derzeit wie Amazon versandkostenfrei liefern, kommen bei Otto noch die Versandkosten obendrauf:

Aufgepasst: Amazon hat ein noch günstigeres Switch 2 Bundle im Angebot!

Pokémon Pokopia gibt's bei Amazon auch noch in einem anderen, inoffiziellen Bundle zusammen mit der Nintendo Switch 2.

Das neue Bundle kostet 499,99€, was angesichts dessen, dass die Nintendo Switch 2 ab September ohne Spiel 499,99€ kosten soll und der UVP von Pokémon Pokopia digital bei 69,99€ liegt, eigentlich ein ziemlich guter Preis ist. Bevor ihr jetzt zuschlagt, solltet ihr aber wissen, dass es bei Amazon gerade auch ein selbst geschnürtes Bundle mit der Switch 2 und der physischen Version von Pokémon Pokopia im Sonderangebot gibt, und dieses ist sogar noch etwas günstiger:

Was ist Pokémon Pokopia überhaupt?

1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Autoplay

Pokémon Pokopia ist bislang der größte Switch 2-Hit des Jahres. Es handelt sich nicht um ein traditionelles Pokémon-Spiel, sondern eher um eine Mischung aus Animal Crossing und Minecraft, aber eben mit Pokémon. Ihr spielt sogar selbst ein Pokémon, nämlich ein Ditto in Menschengestalt und baut auf einer Insel ein kleines Paradies für andere Pokémon auf.

Ähnlich wie in Minecraft könnt ihr Rohstoffe abbauen, Gegenstände herstellen und Bauwerke errichten. Das alles geschieht hier jedoch mit dem Ziel, möglichst viele Pokémon bei euch anzusiedeln und für jedes den idealen Lebensraum zu schaffen. Der Lohn dafür ist, dass ihr die individuellen Fähigkeiten der anderen Pokémon erlernen könnt, wodurch ihr immer mehr spielerische Möglichkeiten bekommt.