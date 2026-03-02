Läuft gerade Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!
Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Irina Humennik, Maximilian Franke
02.03.2026 | 15:45 Uhr

Hier erfahrt ihr in einer Minute, wie uns Pokémon Pokopia im Test gefallen hat. Für mehr Infos und eine ausführlichere Bewertung schaut gerne bei unserem Test vorbei:

Pokopia im Test: Dieses Animal Crossing für Pokémon-Fans hätte es schon viel früher geben sollen!

Insgesamt erwartet euch ab dem 5. März eine gute Pokémon-Sandbox auf der Switch 2, mit der sich vermutlich nicht nur Fans von Cozy-Games wie Animal Crossing oder Dragon Quest Builders wohlfühlen werden.
