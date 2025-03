Neues Terminator-Spiel für 2025 angekündigt: Jetzt viele Extras und Collector's Edition für PS5, Switch & Xbox sichern

Im September erscheint ein neues Terminator-Spiel, das euch Szenen aus Terminator 2 nachspielen, aber auch ganz neue Geschichten erleben lässt.

Freudige Nachrichten für Terminator-Fans: Noch in diesem Jahr erscheint ein neues Spiel in der Kult-Science-Fiction-Franchise. Der Release-Termin für Terminator 2D: No Fate ist der 5. September. Bei Amazon könnt ihr das Actionspiel jetzt bereits für PS5, PS4, Nintendo Switch und Xbox Series X vorbestellen, und zwar sowohl in der Day One als auch in der Collector's Edition. Alle verfügbaren Versionen findet ihr hier:

Wie üblich bei Amazon gibt es eine Preisgarantie für Vorbesteller: Falls das Spiel bis zum Release noch günstiger werden sollte, zahlt ihr also automatisch weniger.

Was ist Terminator 2D: No Fate?

Terminator 2D: No Fate bietet temporeiche Arcade-Action und lässt euch drei verschiedene Figuren spielen.

Bei Terminator 2D: No Fate handelt es sich um ein 2D-Actionspiel mit sehr detaillierter und aufwendiger Pixelgrafik, das sich am Spielgefühl von Arcade Machines der 80er und 90er orientiert und euch somit eine nostalgische Reise in die Zeit liefern will, in der die ersten Filme entstanden sind. Dazu passt, dass ihr sogar ikonische Szenen aus Terminator 2: Judgment Day nachspielen könnt.

Darüber hinaus will euch Terminator 2D: No Fate aber auch ganz neue Geschichten liefern, in denen ihr in die Rollen von John Connor, Sarah Connor und des T-800 schlüpfen könnt. Meist wird dabei auf brachiale Action gesetzt, Verfolgungsjagden auf dem Motorrad und spektakuläre Bosskämpfe gegen riesige Roboter oder einen Helikopter inklusive. Es gibt aber auch Schleichpassagen, in denen ihr dem übermächtigen T-1000 entkommen müsst.

Terminator 2D: No Fate – Was bieten die Day One und Collector's Edition?

Schon mit der Day One Edition von Terminator 2D: No Fate bekommt ihr ein paar Sammlerstücke geliefert.

Anders als bei den meisten anderen Spielen liefert die Day One Edition bei Terminator 2D: No Fate nicht nur ein, zwei kleine Ingame-Gegenstände als Extras. Stattdessen bietet sie handfeste physische Boni, die auch für Sammler interessant sein können. Hier der Überblick:

Collector's Box

„Unknown Future“ Stoffposter (50 x 71 cm)

Arcade-Token aus Metall (25 mm)

Wendecover

farbiges Handbuch

Die Terminator 2D: No Fate Collector's Edition bietet für 50€ mehr noch eine Reihe zusätzlicher Extras.

Die Collector's Edition, die 50€ mehr kostet, liefert sämtliche Zusatzinhalte, die auch die Day One Edition bietet, und legt noch einige aufwendigere Sammlerstücke obendrauf:

Steelbook

Art Book

Flip Book

Briefbeschwerer aus Metall

„Fiery Vision“ Stoffposter

Sammlerdose