Heute hat Nintendo im Nindies Showcase Spring 2019 viele neue Titel angekündigt, die demnächst für die Nintendo Switch erscheinen. Dazu gehört auch ein sehr beliebter Titel, den vor allem Besitzer einer Xbox One kennen dürften.

Wie immer sind viele interessante Indie-Spiele dabei gewesen, die euch noch in diesem Jahr zugänglich gemacht werden. Wir stellen euch die Highlights aus dem 30 minütigen Stream vor.

Cuphead

Release: 18. April

Richtig gehört, das sympathische Spiel im Mickey Maus-Stil erscheint für die Nintendo Switch. Neben dem coolen Grafikstil überzeugt Cuphead auch durch herausforderndes Gameplay und spaßiges Leveldesign.

Bisher konntet ihr nur auf der Xbox One und am PC euer Glück versuchen. Wenn ihr nicht alleine spielen wollt, könnt ihr Cuphead auch mit einem Freund im Koop-Modus spielen.

My Friend Pedro

Release: Juni

In diesem Exklusivtitel für die Nintendo Switch steht stylische 2,5D-Action im Vordergrund. Ihr springt mit eurer Figur akrobatisch durch die Level und schießt dabei Matrix-Artig aus zwei Pistolen auf eure Gegner.

Natürlich darf auch die oft zu tragen kommende Zeitlupenfunktion nicht fehlen, mit der eure Bewegungen noch cooler aussehen. Außerdem spielt eine Banane eine zentrale Rolle. Welche genau, erfahrt ihr schon im Juni.

The Red Lantern

Release: 2019

Im Adventure The Red Lantern müsst ihr euch mit einem Hundeschlitten auf die Reise durch das schneebedeckte Alaska machen.

Eigentlich wollte die Protagonistin nur der Realität in ihrer Heimat entfliehen, aber auf dem Trip geht einiges schief. Ihr müsst Jagen und euch gut um eure Hunde kümmern. Grafisch erinnert der erste Trailer ein wenig an Firewatch.

Cadence of Hyrule

Release: 2019

Der Indie-Hit Crypt of the NecroDancer verknüpft Bosskämpfe und die Erkundung von Dungeons mit einem auf Rhythmus-basiertem Gameplay. Absgesehen von dem musikalischen Twist erinnerte das Spiel jedoch deutlich an die alten Zelda-Titel.

Das dachte sich auch Nintendo und kündigte deswegen prompt ein Spinoff an. In Cadence of Hyrule übernehmt ihr die Rolle von beliebten Charakteren aus dem Zelda-Universum und "tanzt" euch an euren Gegnern vorbei.

Weitere Ankündigungen:

Darkwood (Mai 2019)

Katana Zero (18. April 2019)

Rad (Sommer 2019)

Overland (Herbst 2019)

NeoCab (Sommer 2019)

Creature of the Well (Sommer 2019)

Bloodroots (Sommer 2019)

Pine (August 2019)

Super Crate Box (April 2019)

Nuclear Throne (2019)

Ultra Bugs (2019)

Swimsanity (2019)

Blaster Master Zero 2 (ab sofort)

Was denkt ihr? Welche Titel interessieren euch am Meisten?